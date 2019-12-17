Українські судді знайшли спосіб заблокувати своє очищення (відео)

Вища рада правосуддя знайшла новий споcіб, як заблокувати очищення своїх суддів та реформу Вищої валіфікаційної комісії суддів. Вона ухвалила положення конкурсу, які цілковито суперечать закону про судову реформу.
Закон президента України Володимира Зеленського, мета якого реформувати судову систему, набув чинності у листопаді 2019 року. Закон створює інструменти для очищення та оновлення органів суддівського врядування - Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя. Однак вже через місяць після ухвалення закону, замість його імплементації, судді знайшли засіб перешкодити реформі і заблокувати очищення, під яке самі можуть потрапити. Дивіться, як саме!
Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи. (06.12.2019)
Судів буде менше, документообіг стане електронним, але позбутися корупційних ризиків не вдалося, кажуть експерти, коментуючи нововведення судової реформи. (28.11.2017)
Володимир Зеленський підписав закон про скорочення кількості суддів Верховного Суду України з 200 до 100. Закон також передбачає розпуск діючого складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів і скорочення їхньої кількості. (04.11.2019)