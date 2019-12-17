 Українські судді знайшли спосіб заблокувати своє очищення (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.12.2019

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Політика й суспільство

Українські судді знайшли спосіб заблокувати своє очищення (відео)

Вища рада правосуддя знайшла новий споcіб, як заблокувати очищення своїх суддів та реформу Вищої валіфікаційної комісії суддів. Вона ухвалила положення конкурсу, які цілковито суперечать закону про судову реформу.

Судді в Україні знайшли спосіб зупинити своє очищення (picture alliance/imageBROKER)

Судді в Україні знайшли спосіб зупинити своє очищення

Закон президента України Володимира Зеленського, мета якого реформувати судову систему, набув чинності у листопаді 2019 року. Закон створює інструменти для очищення та оновлення органів суддівського врядування - Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя. Однак вже через місяць після ухвалення закону, замість його імплементації, судді знайшли засіб перешкодити реформі і заблокувати очищення, під яке самі можуть потрапити. Дивіться, як саме!

 

DW.COM

Венеціанка: Судова реформа Зеленського ставить під загрозу незалежність судоустрою

Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи. (06.12.2019)  

Суд по-новому. Як працюватиме судова система після чергової реформи

Судів буде менше, документообіг стане електронним, але позбутися корупційних ризиків не вдалося, кажуть експерти, коментуючи нововведення судової реформи. (28.11.2017)  

Зеленський підписав закон про скорочення кількості суддів Верховного Суду

Володимир Зеленський підписав закон про скорочення кількості суддів Верховного Суду України з 200 до 100. Закон також передбачає розпуск діючого складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів і скорочення їхньої кількості. (04.11.2019)  

Аудіо й відео до теми

Голова Верховного суду України про Зеленського, тиск на суддів та судову реформу Порошенка (26.11.2019)  

Судова реформа: як активістка за чесних суддів бореться - #LocalHeroes (14.03.2019)  

Антикорупційний суд і його місце в системі боротьби з корупцією в Україні (07.06.2018)  

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Стоп судовій реформі: як судді знайшли спосіб заблокувати своє очищення (17.12.2019) 17.12.2019

Вища рада правосуддя знайшла новий споcіб як заблокувати очищення своїх суддів та реформу Вищої валіфікаційної комісії суддів. Вона ухвалила положення конкурсу, які геть суперечать закону про судову реформу.

Deutschland Justitia auf dem Gerechtigkeitsbrunnen in Frankfurt

Венеціанка: Судова реформа Зеленського ставить під загрозу незалежність судоустрою 06.12.2019

Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи.

Голова Верховного суду України про Зеленського, тиск на суддів та судову реформу Порошенка (26.11.2019) 26.11.2019

Голова Верховного суду України Валентина Данішевська розповіла в ексклюзивному інтерв'ю DW про судову реформу, тиск влади на судову систему, Антикорупційний суд та суперечливу роль активістів в очищенні системи.

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Докладно

Судді в Україні знайшли спосіб зупинити своє очищення (picture alliance/imageBROKER)

Стоп судовій реформі (відео)

Вища рада правосуддя ухвалила положення конкурсу, які цілковито суперечать закону про судову реформу.  

Symbolbild Fachkräftemangel (picture-alliance/dpa/M. Skolimowska)

Робота у ФРН: влада хоче залучити більше іноземних фахівців

Дефіцит робочих рук у Німеччині є вкрай високим, тому влада разом з бізнесом і профспілками намагаються знайти вихід.  

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