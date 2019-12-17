Українські судді знайшли спосіб заблокувати своє очищення (відео)

Закон президента України Володимира Зеленського, мета якого реформувати судову систему, набув чинності у листопаді 2019 року. Закон створює інструменти для очищення та оновлення органів суддівського врядування - Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя. Однак вже через місяць після ухвалення закону, замість його імплементації, судді знайшли засіб перешкодити реформі і заблокувати очищення, під яке самі можуть потрапити. Дивіться, як саме!