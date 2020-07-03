Українські стадіони частково відкриють для вболівальників

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов погодив допуск у тестовому режимі глядачів на матчі плей-оф УПЛ за путівку в другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи, які відбудуться 25 і 29 липня. Про це у середу, 22 липня, на своїй сторінці у Facebook, повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

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"Трибуни стадіонів, де відбуватимуться матчі, буде можливість заповнити на 25 відсотків. Звичайно ж, окрім дотримання дистанції, глядачі, як і всі учасники поєдинків, будуть також зобов’язані дотримуватись й інших вимог карантинного режиму. Рішення МОЗ - це ще одна надзвичайно важлива перемога українського футболу над COVID-19", - повідомив Павелко.

Він також додав, що у випадку позитивного досвіду проведення цих матчів та за умов сприятливої епідемічної ситуації, в серпні МОЗ розгляне можливість допуску на сектори стадіонів вже 50 відсотків глядачів від загальної кількості наявних місць на трибунах стадіонів.