Українські органи проводять власне розслідування трагічних подій у Керчі

Українська прокуратура Автономної республіки Крим відкрила кримінальне провадження за фактом терористичного акту у зв'язку з масовою стріляниною із багатьма загиблими в Керчі. Про це повідомив заступник начальника відділу прокуратури АР Крим Роман Мурачов на брифінгу в Києві в середу, 17 жовтня. Він наголосив, що в цій ситуації прокуратура отримує інформацію зі ЗМІ, зокрема щодо версій події.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Георгій Тука з посиланням на власні джерела повідомив, що жителі Керчі бачили перед трагічними подіями в місцевому коледжі озброєних людей. "Одні люди говорять, що чотири людини, інші говорили - десять. Треба розуміти, що люди в стані шоку, тому будь-які відомості треба перевіряти. За відомостями тих людей, які були безпосередньо всередині будівлі, сталися два вибухи. Перший - глухий, не потужний. Після цього прогримів потужний вибух", - розповів Тука журналістам.

Уповноважена Верховної Ради із захисту прав людини Людмила Денісова заявила, що "ситуація вимагає негайного втручання і міжнародної спільноти". За її словами, вона звернулась із цього приводу до глави контртерористичного управління ООН Володимира Воронкова та генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда. "Я прошу сприяти розслідуванню жахливої трагедії та вжити необхідних заходів для безпеки людей", - написала Денісова на своїй сторінці в соцмережі Facebook у середу.

Зросла кількість загиблих

Директор підконтролього російській владі кримського Центру медицини катастроф і швидкої допомоги Сергій Астанкін повідомив, що кількість жертв зросла до 19 осіб. Глава окупаційної влади півострова Сергій Аксьонов повідомив також, що восьмеро із 35 осіб, що були госпіталізовані, перебувають у тяжкому стані.

Тим часом Державна прикордонна служба України посилила заходи безпеки на адміністративному кордоні з анексованим Росією Кримом, ідеться в повідомленні прес-служби відомства. Повідомляється, що вжиті заходи насамперед стосуються недопущення будь-яких провокацій на кордоні з півостровом, забезпечення безпеки громадян, які перетинають адмінкордон, і особового складу.



