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Георгій Тука
Тема
Георгій Тука - колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.
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Докладно
В Україні скоротилася кількість внутрішніх переселенців
В Україні скоротилася кількість внутрішніх переселенців
За рік кількість зареєстрованих в Україні переселенців з Донбасу та Криму скоротилася на 120 тисяч осіб.
Суспільство
05.08.2019
5 серпня 2019 р.
Кого звільнили з полону сепаратистів і до чого тут Медведчук
Кого звільнили з полону сепаратистів і до чого тут Медведчук
З Донбасу повернулися четверо українських полонених. Віктору Медведчуку, який приписує собі звільнення, закидають піар.
Політика
28.06.2019
28 червня 2019 р.
Тука: Процес паспортизації на Донбасі вже розпочатий
Тука: Процес паспортизації на Донбасі вже розпочатий
Першими російське громадянство в ОРДЛО будуть отримувати проросійські бойовики, після них - чиновники та інші охочі.
Політика
29.04.2019
29 квітня 2019 р.
Чому переселенці в Україні не хочуть йти на вибори
Чому переселенці в Україні не хочуть йти на вибори
Менше половини переселенців з Криму та Донбасу планують брати участь у президентських та парламентських виборах.
Політика
02.01.2019
2 січня 2019 р.
В ООН закликали Київ відновити виплату пенсій в ОРДЛО
В ООН закликали Київ відновити виплату пенсій в ОРДЛО
Моніторингова місія ООН закликає Україну відновити виплату пенсій всім українцям з непідконтрольних територій на Донбасі
Економіка
15.11.2018
15 листопада 2018 р.
Слідчі України проводять власне розслідування подій у Керчі
Слідчі України проводять власне розслідування подій у Керчі
Прокуратура АРК розслідує події в Керчі на анексованому Росією півострові. Кількість загиблих зросла до 19.
Політика
17.10.2018
17 жовтня 2018 р.
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