  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт

Георгій Тука

Тема

Георгій Тука - колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Пропустити розділ Докладно

Докладно

У міністерстві соціальної політики України кажуть про 1,4 мільйона зареєстрованих внутрішніх переселенців

В Україні скоротилася кількість внутрішніх переселенців

В Україні скоротилася кількість внутрішніх переселенців

За рік кількість зареєстрованих в Україні переселенців з Донбасу та Криму скоротилася на 120 тисяч осіб.
Суспільство5 серпня 2019 р.
Віктор Медведчук

Кого звільнили з полону сепаратистів і до чого тут Медведчук

Кого звільнили з полону сепаратистів і до чого тут Медведчук

З Донбасу повернулися четверо українських полонених. Віктору Медведчуку, який приписує собі звільнення, закидають піар.
Політика28 червня 2019 р.
Георгій Тука

Тука: Процес паспортизації на Донбасі вже розпочатий

Тука: Процес паспортизації на Донбасі вже розпочатий

Першими російське громадянство в ОРДЛО будуть отримувати проросійські бойовики, після них - чиновники та інші охочі.
Політика29 квітня 2019 р.
Родина переселенців у Слов'янську

Чому переселенці в Україні не хочуть йти на вибори

Чому переселенці в Україні не хочуть йти на вибори

Менше половини переселенців з Криму та Донбасу планують брати участь у президентських та парламентських виборах.
Політика2 січня 2019 р.
Пенсіонери на непідконтрольній частині Донбасу лишилися без пенсій

В ООН закликали Київ відновити виплату пенсій в ОРДЛО

В ООН закликали Київ відновити виплату пенсій в ОРДЛО

Моніторингова місія ООН закликає Україну відновити виплату пенсій всім українцям з непідконтрольних територій на Донбасі
Економіка15 листопада 2018 р.
Коледж, у якому було чутно вибух

Слідчі України проводять власне розслідування подій у Керчі

Слідчі України проводять власне розслідування подій у Керчі

Прокуратура АРК розслідує події в Керчі на анексованому Росією півострові. Кількість загиблих зросла до 19.
Політика17 жовтня 2018 р.
Показати більше