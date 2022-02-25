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Українсько-польський кордон

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Українсько-польський кордон".

Довжина українсько-польському кордону становить 535 кілометрів. Польсько-український кордон оснащений вісьмома автодорожніми та шістьма залізничними контрольно-пропускними пунктами. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ООН очікує до чотирьох мільйонів біженців з України

ООН очікує до чотирьох мільйонів біженців з України 25.02.2022

Організація Об'єднаних Націй очікує у разі подальшого погіршення ситуації до чотирьох мільйонів біженців з України. Західні сусіди готуються приймати тих, хто тікатиме від російської агресії.
Чи готова Польща прийняти українських біженців у разі війни? (відео)

Чи готова Польща прийняти українських біженців у разі війни? (відео) 23.02.2022

У разі вторгнення Росії в Україну, очікується, що багато українців тікатимуть від війни до сусідньої Польщі. Уряд у Варшаві каже, що може йтися про мільйон українських біженців. Чи готові поляки їх прийняти?
Чи готова Польща прийняти українських біженців у разі війни? (23.02.2022)

Чи готова Польща прийняти українських біженців у разі війни? (23.02.2022) 23.02.2022

У разі вторгнення Росії в Україну, очікується, що багато українців тікатимуть від війни до сусідньої Польщі. Уряд у Варшаві каже, що може йтися про мільйон українських біженців. Чи готові поляки їх прийняти?
Українські заробітчани на карантині: кому можуть спростити в'їзд до ЄС (відео)

Українські заробітчани на карантині: кому можуть спростити в'їзд до ЄС (відео) 02.04.2020

Через коронавірус та закриті кордони фермерам у ЄС бракує сезонних заробітчан. Європейська комісія рекомендувала урядам ЄС спростити для них перетин кордону з дотриманням епідеміологічних приписів.

Нефьодов про люстрацію на митниці та "екосистему" контрабанди (03.01.2020) 03.01.2020

Контрабанда на кордоні України з ЄС та в Одеському морському порту, кадрові чистки на новій митниці, реконструкція пунтків пропуску та "митниця в смартфоні". Голова Держмитслужби України Максим Нефьодов розповів в інтерв’ю DW про перші успіхи нової митниці і про плани на 2020 рік.

Черги на польському кордоні: українські заробітчани їдуть додому на свята (23.12.2019) 23.12.2019

Українські заробітчани, які на новорічні свята масово їдуть додому, спричинили кілометрові черги на українсько-польському кордоні.
Українці повертаютьcя з Польщі на свята: на кордоні багатогодинні черги

Українці повертаютьcя з Польщі на свята: на кордоні багатогодинні черги 22.12.2019

Найбільше автомобілів стоїть у чергах на пунктах пропуску "Краковець-Корчова" та "Шегині-Медика". Прикордонники працюють у посиленому режимі.

"Музей контрабанди" на кордоні України та Польщі (12.06.2019) 12.06.2019

Шкури та черепи звірів, корали і чорна ікра. Ось що DW побачила в імпровізованому "музеї контрабанди" прямо в коридорі польської митниці на кордоні з Україною.

Кордон з Польщею: "убита" дорога Шегині-Краковець (04.06.2019) 04.06.2019

На кордоні з Польщею між українськими пунктами пропуску "Шегині" і "Краковець" лише 35 кілометрів. Але їхати там понад годину - вибоїна на вибоїні. Якщо черга на одному з КПП, людям дуже складно діставатися до іншого.

Схеми заробітку на кордоні: човники і бабусі-транспортери (28.05.2019) 28.05.2019

100 гривень - за одну ходку. Мінімум стільки заробляє "човник" на перетині українсько-польського кордону на різниці в ціні на алкоголь і тютюн. Які схеми заробітку практикують українці на перетині кордону?

"Євробляхи" на кордоні зникають? (24.05.2019) 24.05.2019

Покарання за нерозмитнені "євробляхи", що мало вступити в дію 24 травня, відклали на три місяці - до 22 серпня. Завдяки законам про пільгове розмитнення "євроблях" черги на українсько-польському кордоні значно скоротилися.

Як виловлюють контрабанду на українсько-польському кордоні (23.05.2019) 23.05.2019

DW побувала на складі вилученої контрабанди на українсько-польському кордоні. Класика - горілка та цигарки. Але навіть звичайна капуста може опинитися під забороною ввозу. Дивіться, як виловлюють контрабанду українські митники.
Через євробляхерів може зупинитися виробництво на німецьких заводах в Україні

Через "євробляхерів" може зупинитися виробництво на німецьких заводах в Україні 27.11.2018

Блокування кордонів з країнами ЄС власниками нерозмитнених автомобілів на іноземних номерах загрожує збитками німецьким компаніям, заводи яких працюють в Україні. Ситуація може обернутися зупиненням їхнього виробництва.
Власники авто з іноземною реєстрацією блокують дороги поблизу західного кордону України

Власники авто з іноземною реєстрацією блокують дороги поблизу західного кордону України 25.11.2018

Рух поблизу багатьох пунктів пропуску на західному кордоні України ускладнений через блокування доріг автомобілістами, які протестують проти нового закону, що регулює ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією.
ЄС оснащує українських прикордонників, щоб захиститися від біженців (відео)

ЄС оснащує українських прикордонників, щоб захиститися від біженців (відео) 06.09.2018

Що відбувається на українсько-польському кордоні? Як українські прикордонники зупиняють потоки біженців у ЄС? На місці перевірили німецькі репортери.

Як українські прикордонники захищають кордони ЄС від біженців (05.09.2018) 05.09.2018

ЄС посилює свої зовнішні кордони та за для цього щедро оснащує українських прикордонників. Репортер DW на власні очі побачив, як українські прикордонники зупиняють потоки біженців у ЄС на українсько-польському кордоні.
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