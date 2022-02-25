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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Українсько-польський кордон".
Довжина українсько-польському кордону становить 535 кілометрів. Польсько-український кордон оснащений вісьмома автодорожніми та шістьма залізничними контрольно-пропускними пунктами. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Контрабанда на кордоні України з ЄС та в Одеському морському порту, кадрові чистки на новій митниці, реконструкція пунтків пропуску та "митниця в смартфоні". Голова Держмитслужби України Максим Нефьодов розповів в інтерв’ю DW про перші успіхи нової митниці і про плани на 2020 рік.
DW побувала на складі вилученої контрабанди на українсько-польському кордоні. Класика - горілка та цигарки. Але навіть звичайна капуста може опинитися під забороною ввозу. Дивіться, як виловлюють контрабанду українські митники.
Блокування кордонів з країнами ЄС власниками нерозмитнених автомобілів на іноземних номерах загрожує збитками німецьким компаніям, заводи яких працюють в Україні. Ситуація може обернутися зупиненням їхнього виробництва.
Рух поблизу багатьох пунктів пропуску на західному кордоні України ускладнений через блокування доріг автомобілістами, які протестують проти нового закону, що регулює ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією.
ЄС посилює свої зовнішні кордони та за для цього щедро оснащує українських прикордонників. Репортер DW на власні очі побачив, як українські прикордонники зупиняють потоки біженців у ЄС на українсько-польському кордоні.