Українсько-польський кордон

Чи готова Польща прийняти українських біженців у разі війни? (відео)

У разі вторгнення Росії в Україну, очікується, що багато українців тікатимуть від війни до сусідньої Польщі. Уряд у Варшаві каже, що може йтися про мільйон українських біженців. Чи готові поляки їх прийняти?