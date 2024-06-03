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СуспільствоПольща

Польські фермери знову заблокують український кордон

Дмитро Шварц
3 червня 2024 р.

На понад дві доби заблокують пункт пропуску "Рава-Руська - Гребенне".

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Вантажівки на кордоні України та Польщі, листопад 2023 року
Польські фермери знову блокуватимуть український кордонФото: Dominika Zarzycka/NurPhoto/picture alliance

У вівторок, 4 червня, польські фермери знову заблокують пункт пропуску "Рава-Руська - Гребенне", попередила Державна прикордонна служба України.

З 10:00 вівторка до 14:00 четверга, 6 червня, вони блокуватимуть рух вантажівок на автошляху до пункту пропуску.

Рух вантажних автомобілів на виїзд з України буде заблокований повністю, а на в'їзд в Україну учасники акції обіцяють пропускати по 12 транспортних засобів протягом 12 годин.

Щогодини вони обіцяють пускати по чотири вантажівки, що перевозять гуманітарну допомогу. 

Пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках буде здійснюватись постійно.

Блокування польсько-українського кордону

Блокування польсько-українського кордону почалося в листопаді 2023 року. Організаторами виступили польські перевізники, які вимагали повернення до практики видачі дозволів для українських колег і зменшення їхньої кількості до довоєнного рівня.

Згодом до цієї практики приєдналися польські фермери, які вимагали блокувати надходження сільськогосподарської продукції з України та змінити екологічну й кліматичну політику Європейського Союзу.

Учасники акції розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною лише наприкінці квітня.

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