Польські фермери знову заблокують український кордон

На понад дві доби заблокують пункт пропуску "Рава-Руська - Гребенне".

У вівторок, 4 червня, польські фермери знову заблокують пункт пропуску "Рава-Руська - Гребенне", попередила Державна прикордонна служба України.

З 10:00 вівторка до 14:00 четверга, 6 червня, вони блокуватимуть рух вантажівок на автошляху до пункту пропуску.

Рух вантажних автомобілів на виїзд з України буде заблокований повністю, а на в'їзд в Україну учасники акції обіцяють пропускати по 12 транспортних засобів протягом 12 годин.

Щогодини вони обіцяють пускати по чотири вантажівки, що перевозять гуманітарну допомогу.

Пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках буде здійснюватись постійно.

Блокування польсько-українського кордону

Блокування польсько-українського кордону почалося в листопаді 2023 року. Організаторами виступили польські перевізники, які вимагали повернення до практики видачі дозволів для українських колег і зменшення їхньої кількості до довоєнного рівня.

Згодом до цієї практики приєдналися польські фермери, які вимагали блокувати надходження сільськогосподарської продукції з України та змінити екологічну й кліматичну політику Європейського Союзу.

Учасники акції розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною лише наприкінці квітня.