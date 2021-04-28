"Український скандал" - скандал навколо розмови Дональда Трампа й Володимира Зеленського. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "український скандал".

"Український скандал" у Вашингтоні спалахнув у вересні 2019 року навколо телефонної розмови президента США Дональда Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським. Трампу закидають, що він тиснув на Зеленського, аби той домігся розслідування діяльності сина ексвіцепрезидента США Джо Байдена в Україні. Через це представники Демократичної партії оголосили про початок процедури імпічменту для американського президента. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.