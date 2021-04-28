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Український скандал

"Український скандал" - скандал навколо розмови Дональда Трампа й Володимира Зеленського. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "український скандал".

"Український скандал" у Вашингтоні спалахнув у вересні 2019 року навколо телефонної розмови президента США Дональда Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським. Трампу закидають, що він тиснув на Зеленського, аби той домігся розслідування діяльності сина ексвіцепрезидента США Джо Байдена в Україні. Через це представники Демократичної партії оголосили про початок процедури імпічменту для американського президента. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Квартиру та офіс Джуліані обшукали через український скандал

Квартиру та офіс Джуліані обшукали через "український скандал" 28.04.2021

У рамках розслідування діяльності колишнього адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані в Україні слідчі обшукали його квартиру та офіс у Нью-Йорку.

Коментар: Скандал з плівками Деркача - удар по Байдену і Порошенку

Коментар: Скандал з "плівками Деркача" - удар по Байдену і Порошенку 21.05.2020

Ініціатори "Українагейта-2", на боці яких виступив Зеленський, хочуть дискредитувати Байдена і нейтралізувати Порошенка. Постраждати можуть інтереси України, вважає Сергій Руденко.
Трамп звільнив генерального інспектора спецслужб, причетного до українського скандалу

Трамп звільнив генерального інспектора спецслужб, причетного до "українського скандалу" 04.04.2020

Президент США поінформував Конгрес про звільнення Майкла Аткінсона. Той перенаправив Конгресу скаргу викривача з Білого дому щодо телефонної розмови між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.
Соратник Джуліані розповів про тиск адміністрації Трампа на Зеленського

Соратник Джуліані розповів про тиск адміністрації Трампа на Зеленського 16.01.2020

У травні 2019 року адміністрація Дональда Трампа висунула ультиматум Володимиру Зеленському про необхідність проведення розслідування проти Хантера Байдена в обмін на допомогу США, стверджує Лев Парнас.
Комітет Конгресу США затвердив два пункти обвинувачення проти Трампа

Комітет Конгресу США затвердив два пункти обвинувачення проти Трампа 13.12.2019

Комітет з питань юстиції затвердив обвинувачення проти Дональда Трампа у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню щодо "українського скандалу".

Конгрес США почав складати пункти обвинувачення для імпічменту Трампа

Конгрес США почав складати пункти обвинувачення для імпічменту Трампа 05.12.2019

Про початок процедури складання пунктів обвинувачення, аби оголосити Трампу імпічмент, заявила спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі.
Адвокат Трампа Джуліані міг пропонувати свої послуги владі України

Адвокат Трампа Джуліані міг пропонувати свої послуги владі України 28.11.2019

Рудольф Джуліані пропонував міністерству юстиції України та ексгенпрокурору Луценку допомогу в поверненні владі викрадених активів, пише The New York Times. Сам юрист заявляє про відсутність ділових інтересів в Україні.
Трампа запросили до Конгресу на слухання щодо його імпічменту

Трампа запросили до Конгресу на слухання щодо його імпічменту 27.11.2019

Президента США Дональда Трампа запросили на перше слухання щодо його імпічменту, яке відбудеться у комітеті з питань правосуддя.
Українагейт: Конгрес США отримав аудіозаписи від клієнта Джуліані Льва Парнаса

"Українагейт": Конгрес США отримав аудіозаписи від клієнта Джуліані Льва Парнаса 25.11.2019

Уродженець СРСР, бізнесмен Лев Парнас, який надав записи і фотографії щодо можливого тиску Трампа на Зеленського, вважається посередником між адвокатом президента США Рудольфом Джуліані і українською владою.
Українагейт у США: токсичні наслідки для Києва

"Українагейт" у США: "токсичні" наслідки для Києва 22.11.2019

Через процедуру імпічменту, яка загрожує президенту США Дональду Трампу, Україна опинилася в центрі уваги американської політики і ЗМІ. У Києві вже відчувають негативні наслідки скандалу для країни.
Вибори президента США: претенденти-демократи за імпічмент Трампа

Вибори президента США: претенденти-демократи за імпічмент Трампа 21.11.2019

Претенденти на номінацію кандидатом у президенти США від Демократичної партії на дебатах виступили за імпічмент Дональда Трампа, а також обговорили "український скандал" і кліматичну кризу.
Військовий США про розмову Трампа з Зеленським: Я не міг повірити у те, що чув

Військовий США про розмову Трампа з Зеленським: Я не міг повірити у те, що чув 20.11.2019

Топ-експерт Білого дому підполковник Александр Віндман заявив у Конгресі, що стурбований через спроби президента США Дональда Трампа змусити Україну почати розслідування щодо сина свого опонента Джо Байдена.
Слухання в Конгресі: свідки розповіли про незвичний дзвінок Трампа

Слухання в Конгресі: свідки розповіли про "незвичний дзвінок" Трампа 20.11.2019

Александр Віндман заявив, що "не має сумнівів", про що саме Дональд Трамп просив Володимира Зеленського під час телефонного дзвінка. Водночас Курт Волкер вважає, що звинувачення проти Джо Байдена "недостовірні".
Коментар FAZ: Схема Трампа в українському скандалі

Коментар FAZ: Схема Трампа в українському скандалі 07.11.2019

Усе вказує на те, що процедура імпічменту президента Трампа розпочнеться. Білий Дім, у свою чергу, без бою не здасться і просуватиме мегаагресивну кампанію із захисту, пише Клаус-Дітер Франкенберґер.
Інформатор у справі щодо імпічменту Трампа готовий надати республіканцям письмові свідчення

Інформатор у справі щодо імпічменту Трампа готовий надати республіканцям письмові свідчення 03.11.2019

Інформатор в "українському скандалі" готовий надати письмові свідчення республіканцям щодо розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. Президент США вимагає розкрити особу інформатора.

Руді Джуліані: тіньовий держсекретар Трампа

Руді Джуліані: "тіньовий держсекретар" Трампа 22.10.2019

Багато вказує на те, що особистий адвокат президента США Дональда Трампа вирішував для нього зовнішньополітичні питання. Арешт двох його співробітників проливає світло на нові подробиці.

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