Український кум Путіна і його німецькі однодумці

"Депутати Бундестагу підтримали ініціативу Віктора Медведчука розвивати парламентське спілкування щодо мирного врегулювання на Донбасі", - повідомили в один голос українські телеканали, підконтрольні політику і бізнесмену Віктору Медведчуку, а також низка державних російських телеканалів і новинних агенцій. Журналісти цих ЗМІ у вівторок, 28 січня, активно висвітлювали візит депутата Верховної Ради від "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ) до німецької столиці і наголошували, що ідею міжпарламентської платформи країн Нормандської четвірки підтримав у грудні президент Росії.

Володимир Путін і Віктор Медведчук (архівне фото)

Володимир Путін обговорював цю ініціативу з Медведчуком у грудні у Санкт-Петербурзі. Медведчука і Путіна пов’язують багаторічні дружні стосунки. Російський президент є хрещеним батьком дочки Медведчука, якого прийнято вважати найвпливовішим проросійським політиком в Україні. Лідер ОПЗЖ перебуває у санкційному списку США як політик, чия організація "загрожує миру, безпеці, стабільності, суверенітету і територіальній цілісності України".

Не Бундестаг, а лише праві популісти

На відміну від США, по Європі Медведчук може пересуватися абсолютно вільно. Візит до Берліна був вже другим у його "нормаднському" турне. Минулого тижня українець відвідав Париж, де зустрівся з представниками обох палат парламенту. У Берліні на зустріч з українським політиком були запрошені представники всіх парламентських фракцій. Однак, як з’ясувала DW, на зустрічі з проросійським політиком були присутні, вочевидь, виключно представники правопопулістської фракції "Альтернатива для Німеччини" (АдН), відомої своїми проросійськими позиціями. Політики АдН, зокрема, активно виступають за зняття санкцій з Росії, чимало з них вважають анексію Криму Росією "легітимною".

За інформацією DW, зустріч з Віктором Медведчуком проходила у приміщенні фракції АдН. А запрошення на неї розсилав депутат від цієї партії Петр Бистронь. Отримання запрошення на зустріч з Медведчуком, якого Бистронь представив як "українського політика, адвоката і олігарха", підтвердили в інших фракціях Бундестагу. Водночас у пресслужбах фракцій Зелених, Вільних демократів, Лівих і правлячої ХДС/ХСС констатували, що від цих політичних сил ніхто на зустріч з Медведчуком не пішов. Від фракції СДПН на момент виходу публікації відповіді не було. Не вдалося ідентифікувати депутатів інших фракцій і на відео українських телеканалів.

Петр Бистронь під час відрядження коштом платників податків вправлявся у стрільбі у таборі парамілітарної організації

Суперечливий організатор

Співрозмовник DW в апараті однієї з фракцій повідомив, що депутати фракції не пішли на зустріч через те, "що не ходять на заходи, організовані АдН". Крім того, зазначив співрозмовник, "депутат, від якого надійшло запрошення, є доволі специфічною особистістю". В інших фракціях не прокоментували причини, з яких було проігноровано зустріч з Віктором Медведчуком. Запрошення на зустріч з Медведчуком, за інформацією DW, розсилав депутат від АдН Петр Бистронь (Petr Bystron). Рік тому навколо цього політика спалахнув скандал через його участь у стрілецьких навчаннях у Південній Африці, організовану парамілітарною організацією Suidlanders. Німецькі ЗМІ і опитані ними експерти називають організацію расистською і праворадикальною. Членами Suidlanders можуть бути виключно білі. Бистронь, як з’ясували журналісти, вправлявся у стрільбі під час свого робочого відрядження до Південної Африки. Сам політик називає Suidlanders "представниками громадянського суспільства".

До свого обрання до Бундестагу під підозрою у правому екстремізмі був і сам Петр Бистронь. Деякий час від перебував під наглядом Баварського відомства з питань охорони конституції. Сьогодні Бистронь - головний зовнішньополітичний речник АдН. Як і багато інших колег по фракції, він виступає за зняття європейських санкцій з Росії. Вибори президента Росії 2018 року, на яких він був спостерігачем, Бистронь назвав "абсолютно нормальними". У Москві політика приймали на високому рівні: з ним зустрічався, зокрема, голова Держдуми В'ячеслав Володін.

Вальдемар Гердт вважає санкції проти Росії недоречними і не бачить проблем у відвідинах Криму

"План Медведчука простий, раціональний і зрозумілий усім"

Іншим співорганізатором зустрічі з Віктором Медведчуком у Берліні був депутат від АдН, виходець з Казахстану, Вальдемар Гердт (Waldemar Herdt). "План Медведчука простий, раціональний і зрозумілий усім", - розхвалював в інтерв’ю російським ЗМІ після зустрічі ініціативу кума Володимира Путіна депутат від правих популістів. Зрештою, пропозиції Медведчука являють собою ніщо інше як заклики реалізувати Мінські угоди. Гердт також належить до активних критиків санкцій щодо Росії, його залюбки цитують державні російські ЗМІ. Політик "з розумінням" ставиться до анексії Криму Росією і був одним з небагатьох німецьких політиків, які відвідували півострів після анексії.

Після зустрічей у Парижі і Берліні Віктор Медведчук анонсував поїздку до Москви. Слідом за спілкуванням з депутатами Держдуми, український політик анонсував спільну зустріч парламентарів чотирьох країн у Страсбурзі. Мета Медведчука - "сприяти главам держав "нормандського формату" у досягненні миру на сході України". У Берліні допомагати йому у цьому, вочевидь, будуть лише праві популісти.