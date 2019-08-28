Український військовий-гей: життя після камінг-ауту (відео)

Віктор Пилипенко став першим українським військовим-геєм, який відкрито заявив про свою сексуальну орієнтацію. Як це змінило його життя?
Через рік після камінг-ауту ми зустріли Віктора Пилипенка за 40 км від Києва. Подалі від міської суєти, на дачі, де він вирощує ожину. Віктор виглядає геть інакше. Без військової форми, в цивільному. На руці браслет райдужних кольорів. А ще пофарбоване в синій колір волосся. Після публічного визнання своєї сексуальної орієнтації стались і значно важливіші зміни. "Я перестав боятись, - розповідає Віктор, - перестав брехати сам собі в першу чергу. Я тепер не боюсь своїх стосунків, я ні від кого не ховаю і не стежу за кожним словом, щоб себе не виказати. Я такий, який є..."
"Марш рівності", що уп'яте пройшов у Києві в рамках тижня боротьби за права ЛГБТІ-спільноти, зібрав рекордну кількість учасників. Репортаж DW. (23.06.2019)
"КиївПрайд"-2019 призначено у Києві на 23 червня. Спеціально до виборів для українських партій розробили рекомендації, як працювати з ЛГБТІ-спільнотою та захищати її права в Україні. Про це - у проекті DW #LocalHeroes. (21.06.2019)
ЛГБТ-активістка Олена Шевченко вважає, що має право ходити вулицею з коханою людиною, як і інші.Вона не боїться відкрито говорити про свою сексуальну орієнтацію і бореться проти гомофобії та дискримінації ЛГБТ в Україні. (14.06.2018)
Віктор Пилипенко - перший український військовий, який відкрито заявив про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Чому вирішив зробити камінг-аут - дивіться у проекті DW #LocalHeroes. (06.09.2018)