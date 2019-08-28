 Український військовий-гей: життя після камінг-ауту (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.08.2019

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Політика й суспільство

Український військовий-гей: життя після камінг-ауту (відео)

Віктор Пилипенко став першим українським військовим-геєм, який відкрито заявив про свою сексуальну орієнтацію. Як це змінило його життя?

USA San Francisco Gay Pride Parade (Getty Images/AFP/J. Edelson)

Життя після камінг-ауту в Україні

Через рік після камінг-ауту ми зустріли Віктора Пилипенка за 40 км від Києва. Подалі від міської суєти, на дачі, де він вирощує ожину. Віктор виглядає геть інакше. Без військової форми, в цивільному. На руці браслет райдужних кольорів. А ще пофарбоване в синій колір волосся. Після публічного визнання своєї сексуальної орієнтації стались і значно важливіші зміни. "Я перестав боятись, - розповідає Віктор, - перестав брехати сам собі в першу чергу. Я тепер не боюсь своїх стосунків, я ні від кого не ховаю і не стежу за кожним словом, щоб себе не виказати. Я такий, який є..." 

 

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