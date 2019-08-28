Український військовий-гей: життя після камінг-ауту (відео)

Через рік після камінг-ауту ми зустріли Віктора Пилипенка за 40 км від Києва. Подалі від міської суєти, на дачі, де він вирощує ожину. Віктор виглядає геть інакше. Без військової форми, в цивільному. На руці браслет райдужних кольорів. А ще пофарбоване в синій колір волосся. Після публічного визнання своєї сексуальної орієнтації стались і значно важливіші зміни. "Я перестав боятись, - розповідає Віктор, - перестав брехати сам собі в першу чергу. Я тепер не боюсь своїх стосунків, я ні від кого не ховаю і не стежу за кожним словом, щоб себе не виказати. Я такий, який є..."