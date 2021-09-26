 Український боксер Усик став чемпіоном світу, перемігши британця Джошуа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2021

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Новини

Український боксер Усик став чемпіоном світу, перемігши британця Джошуа

Український боксер Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа і став чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA (Super), WBO та IBF. Бій відбувся на стадіоні в Лондоні за присутності 60 тисяч глядачів.

Олександр Усик забрав чемпіонські пояси у Ентоні Джошуа

Олександр Усик забрав чемпіонські пояси у Ентоні Джошуа

Український боксер Олександр Усик став чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA (Super), WBO та IBF, відібравши чемпіонські пояси у британця Ентоні Джошуа. У поєдинку, який відбувся ввечері в суботу, 25 вересня, у Лондоні на стадіоні футбольного клубу "Тоттенгем Готспур" за присутності 60 тисяч глядачів, українець переміг за очками одностайним рішенням суддів.

34-річний Усик домінував у перших чотирьох раундах, зробивши ставку на швидкість у бою з вищим та важчим британцем. 31-річний Джошуа активізувався лише в п'ятому раунді та на нетривалий час заволодів ініціативою. Утім, наприкінці 12-раундового поєдинку знову переважав українець, якому віддали перемогу усі троє суддів.

Це - 19-та перемога Олександра Усика у 19-ти боях на професійному рингу. У надважку вагу він перейшов лише у 2019 році, до цього ставши чемпіоном світу у першій важкій вазі. Усик також є олімпійським чемпіоном, здобувши титул у Лондоні в 2012 році.

Для Джошуа ця поразка стала другою у 26-ти боях на професійному рингу. Промоутер британця після поєдинку похвалив Усика та анонсував проведення бою-реваншу. 

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