Український боксер Усик став чемпіоном світу, перемігши британця Джошуа

Український боксер Олександр Усик став чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA (Super), WBO та IBF, відібравши чемпіонські пояси у британця Ентоні Джошуа. У поєдинку, який відбувся ввечері в суботу, 25 вересня, у Лондоні на стадіоні футбольного клубу "Тоттенгем Готспур" за присутності 60 тисяч глядачів, українець переміг за очками одностайним рішенням суддів.

34-річний Усик домінував у перших чотирьох раундах, зробивши ставку на швидкість у бою з вищим та важчим британцем. 31-річний Джошуа активізувався лише в п'ятому раунді та на нетривалий час заволодів ініціативою. Утім, наприкінці 12-раундового поєдинку знову переважав українець, якому віддали перемогу усі троє суддів.

Це - 19-та перемога Олександра Усика у 19-ти боях на професійному рингу. У надважку вагу він перейшов лише у 2019 році, до цього ставши чемпіоном світу у першій важкій вазі. Усик також є олімпійським чемпіоном, здобувши титул у Лондоні в 2012 році.

Для Джошуа ця поразка стала другою у 26-ти боях на професійному рингу. Промоутер британця після поєдинку похвалив Усика та анонсував проведення бою-реваншу.