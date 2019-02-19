Українське видання "Новое время" звернулося до ОБСЄ

Через рішення Печерського райсуду Києва дозволити ГПУ вилучити копії журналістського розслідування, проведеного виданням "Новое время", журналісти звернулися до ОБСЄ.
Українське видання "Новое время" (НВ) поінформувало Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) про рішення Печерського районного суду міста Києва дозволити Генеральній прокуратурі України (ГПУ) вилучити матеріали журналістського розслідування. Про це в вівторок, 19 лютого, повідомляється на сайті видання.
"Рішення Печерського райсуду, що дає Генпрокуратурі необмежений доступ до редакційних матеріалів, порушує, за оцінкою НВ, не тільки свободу слова, але і право журналістів на захист джерел інформації", - наголошується в повідомленні.
За даними редакції НВ, у разі ненадання інформації на них чекає обшук. Крім того, у цій справі видання звернулося також і до народних депутатів України. "НВ залишає за собою право звернутися зі скаргою на дії ГПУ і Печерського райсуду до Європейського суду з прав людини", - попередили журналісти.
Йдеться про матеріали до статті, опублікованої в серпні 2016 року. У статті йдеться про те, як заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць з офіційною зарплатою в 200 тисяч гривень на рік заплатив понад 120 тисяч фунтів стерлінгів за навчання доньки у Великобританії.
Натомість у ГПУ розцінили публікацію цих даних як розголошення таємниці слідства. У червні 2017 року автора публікації Івана Верстюка допитували.
18 лютого Печерський райсуд Києва дозволив ГПУ вилучити у видання "Новое время" копії розслідування фінансування навчання у Великобританії доньки Олександра Корнійця.
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