 Українське видання ″Новое время″ звернулося до ОБСЄ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2019

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Новини

Українське видання "Новое время" звернулося до ОБСЄ

Через рішення Печерського райсуду Києва дозволити ГПУ вилучити копії журналістського розслідування, проведеного виданням "Новое время", журналісти звернулися до ОБСЄ.

Суд і свобода преси

Українське видання "Новое время" (НВ) поінформувало Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) про рішення Печерського районного суду міста Києва дозволити Генеральній прокуратурі України (ГПУ) вилучити матеріали журналістського розслідування. Про це в вівторок, 19 лютого, повідомляється на сайті видання.

"Рішення Печерського райсуду, що дає Генпрокуратурі необмежений доступ до редакційних матеріалів, порушує, за оцінкою НВ, не тільки свободу слова, але і право журналістів на захист джерел інформації", - наголошується в повідомленні.

За даними редакції НВ, у разі ненадання інформації на них чекає обшук. Крім того, у цій справі видання звернулося також і до народних депутатів України. "НВ залишає за собою право звернутися зі скаргою на дії ГПУ і Печерського райсуду до Європейського суду з прав людини", - попередили журналісти.

Йдеться про матеріали до статті, опублікованої в серпні 2016 року. У статті йдеться про те, як заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць з офіційною зарплатою в 200 тисяч гривень на рік заплатив понад 120 тисяч фунтів стерлінгів за навчання доньки у Великобританії.

Натомість у ГПУ розцінили публікацію цих даних як розголошення таємниці слідства. У червні 2017 року автора публікації Івана Верстюка допитували.

18 лютого Печерський райсуд Києва дозволив ГПУ вилучити у видання "Новое время" копії розслідування фінансування навчання у Великобританії доньки Олександра Корнійця. 

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