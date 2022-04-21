Українська православна церква Московського патріархату

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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "УПЦ МП".
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Війна Росії проти України спричинила розкол у лавах Московського патріархату в Україні. Чимало духівників відмовляються пов'язувати себе з РПЦ, яка благословляє російську агресію. Тоді як решта представлених в Україні релігійних громад єдині, як ніколи, і роблять свій внесок у боротьбу із загарбниками.
Коли святкувати Різдво? Які підсумки ПЦУ за три роки після томосу? Хто заважає переходам парафій у ПЦУ? Як церква підтримує вірян на тлі загрози вторгнення Росії? І чи вітає ПЦУ приїзд Папи Римського? Про це та інше предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв'ю DW.
Єдиний у прифронтовому Бахмуті храм Православної церкви України розташований у підвалі п'ятиповерхівки, а його настоятель отець Сергій працює поліцейським. Навіщо священнику ПЦУ на Донбасі мирська професія та як вдається поєднувати обидві служби - у репортажі DW.
Українці вимагають у держави розірвати договір з УПЦ МП про оренду Києво-Печерської Лаври. Петиція з таким проханням на сайті президента набрала необхідні 25 тисяч голосів. Чи є юридичні підстави? І чи варто розраховувати на підтримку петиції Володимиром Зеленським?
Через епідемію коронавірусу Києво-Печерську лавру закрили на карантин, бо щонайменше у 4 монахів лаври виявили коронавірус. "Ми не ангели і теж можемо захворіти", - сказав намісник святині митрополит Павло. Він зараз перебуває в самоізоляції. А богослужіння проводитимуть у закритому режимі, без допуску вірян. Хоча ще тиждень на коронавірус тут не зважали.