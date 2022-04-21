Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Українська православна церква Московського патріархату

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "УПЦ МП".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський застеріг РФ від референдуму на Херсонщині: Збіднієте до рівня 1917

Зеленський застеріг РФ від "референдуму" на Херсонщині: Збіднієте до рівня 1917 21.04.2022

У відеозверненні за підсумком 57-го дня війни Зеленський також заявив, що відмова РФ від Великоднього перемир'я "дуже добре демонструє, як насправді керівники цієї держави ставляться до християнської віри".
Раді пропонують заборонити Московський патріархат в Україні

Раді пропонують заборонити Московський патріархат в Україні 30.03.2022

Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді України. Окрім заборони російської церкви в Україні, нардепи пропонують націоналізувати всю церковну власність її керівництва.

Як церква допомагає українській армії і що буде з Московським патріархатом (20.03.2022) 20.03.2022

Війна Росії проти України спричинила розкол у лавах Московського патріархату в Україні. Чимало духівників відмовляються пов'язувати себе з РПЦ, яка благословляє російську агресію. Тоді як решта представлених в Україні релігійних громад єдині, як ніколи, і роблять свій внесок у боротьбу із загарбниками.

Епіфаній про Різдво, ПЦУ онлайн, підтримку Зеленського і Кирила в подобі Путіна (06.01.2022) 06.01.2022

Коли святкувати Різдво? Які підсумки ПЦУ за три роки після томосу? Хто заважає переходам парафій у ПЦУ? Як церква підтримує вірян на тлі загрози вторгнення Росії? І чи вітає ПЦУ приїзд Папи Римського? Про це та інше предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв'ю DW.
Як церква впливає на вакцинацію українців від коронавірусу? (відео)

Як церква впливає на вакцинацію українців від коронавірусу? (відео) 17.11.2021

Українці нерідко обґрунтовують відмову робити щеплення від коронавірусу релігійними мотивами. Який вплив на настрої людей стосовно вакцинації в Україні насправді має церква?

Більшість православних в Україні вважають себе вірянами ПЦУ - опитування

Більшість православних в Україні вважають себе вірянами ПЦУ - опитування 06.07.2021

73 відсотків опитаних українців визнали, що є православними, з них 58 відсотків відповіли, що відносять себе до ПЦУ, свідчить дослідження КМІС.

Зеленський просить предстоятелів церков розповісти про важливість вакцинації

Зеленський просить предстоятелів церков розповісти про важливість вакцинації 28.04.2021

Президент України Володимир Зеленський напередодні Великодня попросив предстоятелів ПЦУ, УПЦ та УГКЦ розповісти вірянам про важливість вакцинації від COVID-19.

Як священник ПЦУ працює поліцейським на Донбасі (23.12.2020) 23.12.2020

Єдиний у прифронтовому Бахмуті храм Православної церкви України розташований у підвалі п'ятиповерхівки, а його настоятель отець Сергій працює поліцейським. Навіщо священнику ПЦУ на Донбасі мирська професія та як вдається поєднувати обидві служби - у репортажі DW.
Зеленський відповів на петицію про Києво-Печерську лавру: немає повноважень

Зеленський відповів на петицію про Києво-Печерську лавру: немає повноважень 22.05.2020

У відповіді на петицію про припинення використання лаври УПЦ МП Володимир Зеленський відповів, що об'єктами державної власності в Україні розпоряджається уряд.
У Києві вшанували пам'ять полеглих у Другій світовій війні

У Києві вшанували пам'ять полеглих у Другій світовій війні 09.05.2020

У Києві 9 травня вшановують пам'ять полеглих у Другій світовій війні. Урочистості відбуваються за жорстких протиепідемічних заходів.
Кому повинна належати Києво-Печерська Лавра? (відео)

Кому повинна належати Києво-Печерська Лавра? (відео) 08.05.2020

Українці вимагають розірвати договір з УПЦ МП про оренду Києво-Печерської Лаври. Відповідна петиція на сайті президента набрала необхідні 25 тисяч голосів. Чи є юридичні підстави? І чи підтримає це Володимир Зеленський?

Києво-Печерська Лавра: якій церкві вона має належати? (07.05.2020) 07.05.2020

Українці вимагають у держави розірвати договір з УПЦ МП про оренду Києво-Печерської Лаври. Петиція з таким проханням на сайті президента набрала необхідні 25 тисяч голосів. Чи є юридичні підстави? І чи варто розраховувати на підтримку петиції Володимиром Зеленським?
Церква й пандемія: в Україні побоюються наслідків великодніх свят

Церква й пандемія: в Україні побоюються наслідків великодніх свят 06.05.2020

В Україні побоюються стрімкішого зростання захворювання на COVID-19. Одна з причин - ігнорування деякими церквами карантинних обмежень на Великдень.
В УПЦ МП спростовують повідомлення про госпіталізацію Онуфрія і Антонія

В УПЦ МП спростовують повідомлення про госпіталізацію Онуфрія і Антонія 18.04.2020

В УПЦ МП заперечили, що митрополити Онуфрій і Антоній були госпіталізовані під чужими іменами через COVID-19. Раніше цю інформацію поширила низка українських ЗМІ.

"Ми не ангели": через коронавірус Києво-Печерську лавру закрили на карантин (07.04.2020) 07.04.2020

Через епідемію коронавірусу Києво-Печерську лавру закрили на карантин, бо щонайменше у 4 монахів лаври виявили коронавірус. "Ми не ангели і теж можемо захворіти", - сказав намісник святині митрополит Павло. Він зараз перебуває в самоізоляції. А богослужіння проводитимуть у закритому режимі, без допуску вірян. Хоча ще тиждень на коронавірус тут не зважали.

Коронавірус і церква: Великдень в онлайнформаті? (відео)

Коронавірус і церква: Великдень в онлайнформаті? (відео) 31.03.2020

На час карантину в Україні припадає одне з найбільших православних свят - Великдень. Чи зможуть люди прийти на богослужіння? Які церкви готові підтримати проект Зеленського "Великдень вдома"?
Інші статті