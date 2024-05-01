СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП із Запоріжжя

Митрополита Запорізької єпархії УПЦ МП Луку підозрюють у розпалюванні релігійної ненависті. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру у розпалюванні релігійної ненависті очільнику Запорізької єпархії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) митрополиту Луці (Андрію Коваленку).

"За матеріалами слідства, митрополит публічно висловлював своє зневажливе ставлення до парафіян інших конфесій. Про це він неодноразово "згадував" під час спілкування з прихожанами та у ході проведення церковних літургій. Також клірик розміщував провокативні дописи на особистому телеграм-каналі, де ображав релігійні почуття представників інших конфесій", - йдеться у повідомленні СБУ у середу, 1 травня.

Як зазначає українська спецслужба, своїми діями митрополит Лука "розхитував суспільно-політичну обстановку у фронтовому регіоні на користь країни-агресора". "Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти підривної діяльності клірика проти державної безпеки України", - наголосила СБУ.

Зараз вирішується питання щодо обрання митрополиту запобіжного заходу, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Також в СБУ нагадали, що у грудні 2022 року рішенням Ради національної безпеки та оборони (РНБО) проти Андрія Коваленка запровадили персональні санкції.

Нагадаємо, що 30 квітня Печерський районний суд Києва постановив зняти електронний браслет з митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя), якого обвинувачують у порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань та виправдовуванні та запереченні збройної агресії Росії проти України.