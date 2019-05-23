Українська письменниця вперше отримала Літературну премію ЄС

У брюссельському Центрі образотворчого мистецтва Bozar ввечері у середу, 2 жовтня, відбулася церемонія вручення Літературної премії ЄС за 2019 рік. Серед переможців - роман "За спиною" української письменниці Гаськи Шиян.

Окрім неї, лауреатами премії стали ще 13 авторів з європейських країн, зокрема з Австрії, Польщі, Словаччини, Греції, Італії та інших. Письменники від України та Грузії брали участь у конкурсі на здобуття цієї премії вперше.

Лауреати премії отримали грошову винагороду у розмірі 5 тисяч євро. Проте, як заявив під час церемонії нагородження єврокомісар з питань культури, освіти, молоді та спорту Тібор Наврачич, головна цінність премії полягає у тому, що твори, які визнані переможцями, будуть перекладені європейськими мовами і просуватимуться на книжковому ринку ЄС за підтримки рамкової програми Єврокомісії "Креативна Європа".

Кліше, породжені війною

У романі "За спиною" розповідається про 27-річну українку Марту, життя якої змінилося після того, як її хлопець отримав повістку і пішов на війну. Марті важко змиритися з тим, що вона не може більше насолоджуватися простими життєвими радощами разом з коханою людиною, тому вона не сприймає аргументів про патріотизм та національну ідею.

"Моя книга передусім про пошук безпеки у сучасному світі, про пошук місця, де панувала б ідеальна гармонія, і про нове покоління українських емансипованих жінок", - розповіла DW Гаська Шиян. На її думку, в українському суспільстві зараз панують породжені війною кліше, які накладають соціальний тиск на жінок: "якою має бути дівчина героя, дружина героя чи вдова героя, а також на чоловіків, вимагаючи від них сильної маскулінності". "Ось, власне, моя книга про боротьбу цих кліше і внутрішній конфлікт героїні, який з ними пов'язаний", - сказала Шиян.

Потрібно більше творів зі Східної Європи

Відома фінська письменниця Софі Оксанен, виступаючи на церемонії вручення, зауважила, що європейські видавці мало цікавляться творчістю авторів з країн колишнього Радянського Союзу. На її думку, творам українських письменників дуже складно потрапити до європейського читача, бо в Європі є багато перекладачів з російської мови і мало - з української. Окрім того, письменники з України зазвичай не мають своїх літературних агентів.

Письменниця також висловила думку, що російська пропаганда в Європі впливає і на літературу. За словами Оксанен, Росія намагається завадити східноєвропейським країнам "писати свою власну історію". Саме тому твори письменників з країн Східної Європи та Балтії мають публікуватися на Заході. "Якщо цього не відбудеться, Росія потурбується про те, щоб твори, які заперечують депортацію і Голодомор, публікувалися у збірках разом з пригодницькими оповіданнями про війну в Україні. Росія із задоволеннями писатиме про Східну Європу від свого імені", - наголосила Оксанен.

Про премію

Літературна премія ЄС, яка була заснована 2009 року, вручається щорічно у галузі сучасної прози і має на меті популяризувати творчість молодих авторів з європейських країн. Відбір творів на національному рівні проводять спеціально призначені на місцях журі.

Згідно з правилами, щороку за принципом ротації 12 країнам пропонують висунути на Літературну премію ЄС свого переможця. Досі до участі у конкурсі допускали письменників з 28 країн-членів ЄС, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну, а також країн-кандидатів та потенційних кандидатів на вступ до ЄС. Цього року організатори конкурсу вперше запросили до участі письменників з Грузії та України.