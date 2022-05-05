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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "українська мова".
Українська мова належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї. Українська мова є офіційною мовою в Україні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Рік тому, 16 січня 2021 року, українська мова стала обов'язковою для сфери торгівлі і послуг. Разом з учителем року і викладачем української мови й літератури Артуром Пройдаковим DW перевірила, чи навчилися українці спілкуватися українською.
Чому ФРН робить ставку на Україну як на потенційного транзитера водню? І чому новий канцлер не цікавитиметься Україною так, як Анґела Меркель? Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю DW.