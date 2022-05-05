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Українська мова

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "українська мова".

Українська мова належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї. Українська мова є офіційною мовою в Україні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чому дедалі більше німців вивчають українську мову

Чому дедалі більше німців вивчають українську мову 05.05.2022

У Німеччині 870 народних університетів - центрів додаткової освіти. Особливо популярні у них курси іноземних мов. Зараз у тренді й українська мова. DW поговорила із тими, хто почав її вивчати.
Стартап Jicki пропонує безкоштовні курси німецької та української мов

Стартап Jicki пропонує безкоштовні курси німецької та української мов 04.05.2022

Стартап із Фрайбурга пропонує курс німецької для українських біженців, а для тих, хто біженців приймає, - курс української. Подробиці - у статті DW.
У Німеччині працевлаштовують освітян зі знанням української - ЗМІ

У Німеччині працевлаштовують освітян зі знанням української - ЗМІ 24.04.2022

Федеральні землі отримали сотні заяв на працевлаштування від українських вчителів. Багато земель уже працевлаштували освітян зі знаннями української, пише видання Welt am Sonntag.
Папа Франциск під час Великоднього чування помолився українською

Папа Франциск під час Великоднього чування помолився українською 17.04.2022

Під час Всеношного пасхального чування Папа Франциск звернувся до делегації з України й мера Мелітополя, який побував у полоні.
Кількість російськомовних українців суттєво зменшилася - опитування

Кількість російськомовних українців суттєво зменшилася - опитування 25.03.2022

У 2012 році близько 40 відсотків українців спілкувалися виключно російською мовою, а на початку війни Росії проти України - лише 18 відсотків.

Закон про мову: чи перейшла сфера послуг за рік на українську?

Закон про мову: чи перейшла сфера послуг за рік на українську? 16.01.2022

З 16 січня 2021 року, згідно з законом про мову, уся сфера послуг мала перейти на українську. DW з'ясовувала, як виконується нині ця норма у закладах у центрі Києва.
Українська мова стала обов'язковою для національних і регіональних видань в Україні

Українська мова стала обов'язковою для національних і регіональних видань в Україні 16.01.2022

В Україні набула чинності вимога до національних і регіональних ЗМІ про обов'язковий друк українською мовою. Місцеві ЗМІ ще два роки можуть виходити іншими мовами.

Закон про мову: чи заговорила українською сфера послуг (14.01.2022) 14.01.2022

Рік тому, 16 січня 2021 року, українська мова стала обов'язковою для сфери торгівлі і послуг. Разом з учителем року і викладачем української мови й літератури Артуром Пройдаковим DW перевірила, чи навчилися українці спілкуватися українською.
Що нового в 2022-му: від касових апаратів для ФОПів до податку на нерухомість (відео)

Що нового в 2022-му: від касових апаратів для ФОПів до податку на нерухомість (відео) 30.12.2021

У 2022 році в Україні набуває чинності ціла низка нових законів та правил: від податків на нерухомість до нового етапу медичної реформи.

Українська поезія з вуст німецької посолки (09.11.2021) 09.11.2021

До Дня української писемності та мови Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен, яка опанувала українську, продекламувала для DW поезію Олександри Ковальової "Вивершення літа".

Майбутнє України - не транзит газу, а водень. Інтерв'ю DW з посолкою ФРН (відео)

Майбутнє України - не транзит газу, а водень. Інтерв'ю DW з посолкою ФРН (відео) 29.09.2021

Чому ФРН робить ставку на Україну як на потенційного транзитера водню? І чому новий канцлер не цікавитиметься Україною так, як Анґела Меркель? Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю DW.
Латинізація української мови: чи варто cпробувати?

Латинізація української мови: чи варто cпробувати? 14.09.2021

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов виступив за перехід в Україні на латинку. Щоправда, в українській історії всі подібні спроби досі були невдалими. Чи варто порушувати це питання знову?
Секретар РНБО Данілов виступає за перехід України на латиницю

Секретар РНБО Данілов виступає за перехід України на латиницю 12.09.2021

Україна має позбутися кирилиці й перейти на латиницю, а англійська мова має стати обов'язковою для вивчення з дитсадка, переконаний секретар РНБО Олексій Данілов.

Українська мова залунала для туристів у Потсдамі (10.08.2021) 10.08.2021

Українські туристи у Німеччині тепер можуть насолодитися екскурсією у палаці Сансусі в Потсдамі за допомогою аудіогіда українською мовою. Слухайте, як це звучить, і дивіться, чому це важливо!
В Україні змінили іспит на знання української для держслужбовців

В Україні змінили іспит на знання української для держслужбовців 06.08.2021

У Нацкомісії зі стандартів держмови змінили структуру і тривалість екзамену на знання української для держслужбовців. Це зробили, щоб більшу частину іспиту можна було перевірити за допомогою комп'ютера.
Закон про мову: хто покарає телеканали, що транслюють серіали російською

Закон про мову: хто покарає телеканали, що транслюють серіали російською 27.07.2021

Низка українських телеканалів порушує вимоги закону про мову і транслює серіали російською. Замість покарання державні органи перекидають відповідальність одне на одного.
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