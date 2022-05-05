Українська мова

Майбутнє України - не транзит газу, а водень. Інтерв'ю DW з посолкою ФРН (відео)

Чому ФРН робить ставку на Україну як на потенційного транзитера водню? І чому новий канцлер не цікавитиметься Україною так, як Анґела Меркель? Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю DW.