Українська делегація не поїде на осінню сесію ПАРЄ

Переважна більшість фракцій Верховної Ради України підтримала рішення про те, що українська делегація не поїде на найближчу сесію Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Про це в суботу, 21 вересня, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко.

"Найскладнішим сьогодні є питання ПАРЄ. Не маючи іншої нагоди реагування на порушення цією організацією власних принципів і зіштовхнувшись з достатньо відвертим ігноруванням її інтересів, Україна наразі утримається від відрядження своєї делегації на найближчу сесію ПАРЄ", - написав Яременко у соціальній мережі Facebook.

За його словами, цей підхід підтримала переважна більшість фракцій українського парламенту. "Натомість зосередимося на підготовці нашої делегації та проведенні консультацій з іншими державами-членами Ради Європи з метою вироблення плану повернення довіри до ПАРЄ", - додав Яременко.

Осіння сесія ПАРЄ має відбутися в Страсбурзі з 30 вересня по 4 жовтня. На ній зокрема заплановано виступ президента Франції Еммануеля Макрона.

Нагадаємо, 25 червня 2019 року ПАРЄ повернули російській делегації повноваження. 26 червня на знак протесту проти цього рішення українська делегація та делегації ще шести країн (Грузії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Словаччини ) залишили засідання ПАРЄ.

У квітні 2014 року ПАРЄ позбавила права голосу російську делегацію через анексію Росією українського Криму. На знак протесту російські депутати не брали участі в роботі ПАРЄ з 2016 року.