 Українка померла в Італії від коронавірусу - МЗС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2020

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Українка померла в Італії від коронавірусу - МЗС

У МЗС України повідомили, що в Італії від хвороби COVID-19, яку викликає новий коронавірус, померла українка.

Українку ушпиталили в Італії з підозрою на серцево-судинні хвороби, але тести виявили коронавірус

Українку ушпиталили в Італії з підозрою на серцево-судинні хвороби, але тести виявили коронавірус

В українському міністерстві закордонних справ (МЗС) повідомили, що в Італії через захворювання COVID-19, викликане новим коронавірусом, померла громадянка України. Відповідне повідомлення відомство розмістило у Twitter увечері у п'ятницю, 13 березня.

"Сьогодні в італійській провінції Брешіа померла українка, у якої раніше діагностували коронавірус", - зазначили у МЗС.

Речниця відомства Катерина Зеленко повідомила інформаційному агентству "Українські новини" про те, що українка потрапила у лікарню декілька днів тому з підозрою на загострення серцево-судинних захворювань. Однак результати аналізів продемонстрували наявність у неї коронавірусу, вона перебувала у важкому стані, додала Зеленко.

У пресслужбі МЗС зазначили, що це вже другий випадок зараження українців в Італії. У п'ятницю, 13 березня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що інша українка, заражена коронавірусом, успішно вилікувалася.

За інформацією "Українських новин", на консульському обліку в Італії перебувають понад 15,6 тисячі українців.

Евакуація українців з Італії та Словенії

Президент України Володимир Зеленський повідомив у п'ятницю, що Київ планує евакуювати українських громадян у Італії та Словенії. Про це він сказав у своєму відеоповідомленні, розміщеному на офіційній сторінці президента у Facebook.

"Україна поверне додому цими вихідними українців, які застрягли на кордоні Італії та Словенії", - зазначив Зеленський.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що 101 особу, яку прикордонники Словенії не впустили в країну з території Італії доставлять в Україну спеціальним бортом в суботу чи неділю.

"Місце, куди він вирушить, буде визначено протягом години-двох", - розповів він агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю, 13 березня.

Україна закриває  авіасполучення

У своєму відеозверненні Зеленський також повідомив, що Україна закриє кордон для іноземців та закликав українців повернутися на батьківщину до 16 березня. Опівночі цього дня, за його словами, Україна припинить будь-яке регулярне авіасполучення з іншими державами.

Водночас спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомляв про закриття авіасполучення з іншими державами з 00:00 17 березня.

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