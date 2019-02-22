 Україна успішно випробувала ракету ″Нептун″ та ракетний комплекс ″Вільха-М″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2019

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Новини

Україна успішно випробувала ракету "Нептун" та ракетний комплекс "Вільха-М"

5 квітня українські військові вдало випробували протикорабельну ракету "Нептун", а днем раніше - модернізований тактичний ракетний комплекс "Вільха-М".

Випробування модернізованого ракетного комплексу Вільха-М

Минулого четверга ЗСУ успішно випробувала модернізований ракетний комплекс "Вільха-М"

Збройні сили України у п'ятницю, 5 квітня, успішно випробували протикорабельну ракету "Нептун" на полігоні в Одеській області, повідомив у Facebook український президент Петро Порошенко. "Вітаю всіх зі вдалими випробуваннями крилатої ракети "Нептун", яку буде поставлено на озброєння Військово-морських сил Збройних сил України", - написав Порошенко.

DW.COM

Днем раніше на тому ж полігоні пройшли успішні випробування модернізованого ракетного комплексу "Вільха-М", ракети якого здатні вражати ціль на майже вдвічі більшій відстані, у порівнянні з тими комплесами, що перебувають зараз на озброєнні ЗСУ. Про це у четвер повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Турчинов після завершення випробувань.

Виробництво ракетного комплексу "Вільха" розпочалося ще минулого року. Його керовані ракети здатні уражати цілі на відстані до 70 кілометрів. Але ракети модернізованого комплексу "Вільха-М", випробовування якого відбулося у четвер, здатні вражати цілі вже на відстані до 130 кілометрів, зазначив Турчинов.

Він також повідомив, що найближчим часом очікується завершення розробки нового покоління ракет цього класу, здатних вражати цілі на відстані понад 200 кілометрів.

Нагадаємо, що протикорабельна ракета "Нептун" вже не вперше успішно вражає ціль під час випробувань. 5 грудня минулого року стало відомо про те, що Збройні сили України успішно випробували крилату ракету за допомогою берегового ракетного комплексу. Випробування також відбулися в Одеській області. Під час тестів ракета уразила надводну ціль, що була розташована на відстані 280 кілометрів.

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