Україна та ще чотири країни створили в ПАРЄ критичну до РФ групу

Україна разом з Латвією, Литвою, Естонією та Грузією створили спільну групу "Балтик плюс" у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Про це у вівторок, 1 жовтня, повідомила українська правляча партія "Слуга народу".

Головним завданням групи буде продовження політики невизнання анексії Криму, засудження окупації Росією Криму, частин східної України, Грузії та Молдови. "Першим кроком "Балтик плюс" стала відмова від участі в урочистих заходах з нагоди 70-ї річниці ПАРЄ. Таке рішення делегації п'яти країн ухвалили в Страсбурзі. Воно стало реакцією на повернення права голосу й інших процедурних прав російській делегації", - йдеться у повідомлення.

У партії наголосили, що повернувши Росію до ПАРЄ, Рада Європи заплющила очі на постійні порушення прав людини, викрадення, незаконну окупацію і анексію територій, незаконне ув'язнення громадян держав-членів і війну, яку РФ веде проти своїх сусідів. Група "Балтик плюс" відкрита для інших делегацій та членів ПАРЄ і продовжить проводити постійні зустрічі з метою вироблення спільної позиції та дій для обстоювання цінностей Ради Європи.

Нагадаємо, що в квітні 2014 року ПАРЄ позбавила права голосу російську делегацію через анексію Росією українського Криму. На знак протесту російські депутати не брали участі в роботі ПАРЄ з 2016 року. Однак 25 червня 2019 року ПАРЄ повернула російській делегації повноваження. 26 червня на знак протесту проти цього рішення українська делегація та делегації ще шести країн (Грузії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Словаччини) залишили засідання ПАРЄ.

Протестуючи проти повернення Росії, українська делегація вирішила не брати участь в осінній сесії. За даними члена української делегації в ПАРЄ, народного депутата фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка, кілька членів делегації приїхали до асамблеї "для неформальної роботи, проведення консультацій тощо". До часткового бойкоту осінньої сесії асамблеї приєдналися ще кілька делегацій, зокрема Латвії та Литви.