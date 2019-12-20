 Україна та Росія домовилися про транзит газу на п′ять років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2019

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Новини

Україна та Росія домовилися про транзит газу на п'ять років

У наступні п'ять років обсяг транзиту російського газу через Україну складе 225 мільярдів кубометрів. Тарифи на транзит будуть переглянуті, заявили в Києві.

Росія та Україна домовилась щодо транзиту газу

Росія та Україна домовилась щодо транзиту газу

Україна та Росія домовилися про транзит російського газу до європейських споживачів. Передбачено, що транзитний договір буде підписаний на п'ять років, надалі він може бути пролонгований ще на 10 років. Про це в суботу, 21 грудня, на пресконференції в Києві повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель. Відповідні домовленості були досягнуті російською та українською сторонами напередодні.

Передбачається, що за весь цей період обсяг транзиту складе 225 мільярдів кубометрів газу. Зокрема, у 2020 році планується транспортувати 65 мільярдів кубометрів, а у 2021-2024 роках - по 40 мільярдів кубометрів.

При цьому передбачено збільшення тарифу на транзит газу, оскільки гарантовані обсяги пального будуть зменшені. "Тариф має зростати, виходячі з обсягів. Тариф визначить регулятор", - зазначив Оржель.

Згідно з цими пакетними домовленостями, Росія має виплатити Україні 2,9 мільярда доларів газового боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу. "Ця сума, яку зафіксовано в рішенні Стокгольмського арбітражу, буде виплачено грошима. Буде виплачено, якщо ми реалізуємо всі пакетні позиції, ще до Нового року", - зазначив міністр. Водночас передбачений перегляд позицій щодо майбітніх арбітражів - вони будуть відкликані. 

Своєю чергою виконавчий директор НАК "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко зазначив, що основні принципи угод між "Нафтогазом", "Газпромом" та "Оператором газотранспортної системи (ГТС) України" будуть укладені відповідно до європейських принципів.

DW.COM

Під час тристоронніх газових переговорів у Берліні Київ і Москва напрацювали протокол, що наблизить підписання договору про транзит російського газу українською ГТС, повідомив Олексій Оржель. (19.12.2019)

Президент Росії Володимир Путін вважає, що Україна і РФ досягнуть домовленостей під час газових переговорів. За його словами, транзит російського газу через Україну збережеться. (19.12.2019)

Тим часом в російському "Газпромі" наголосили, що українська сторона буде діяти, як агент російської компанії і візьме на себе всі ризики транспортування пального. Росія також підтвердила, що заплатить Україні три мільярди доларів газового боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу. "Угода про врегулювання передбачає відмову від нових претензій, відкликання арбітражних і судових позовів, за якими немає остаточних рішень, виплату за прийнятим остаточним рішенням Стокгольмського арбітражу", - повідомив глава "Газпрому" Олексій Міллер. Він також зазначив, що "Газпром" і уряд України підпишуть мирову угоду про зняття претензії Антимонопольного комітету України.

Нагадаємо, що 20 грудня за підсумками переговорів у Мінську Україна та Росія підписали протокол домовленостей щодо транзиту російського газу до європейських споживачів територією України.

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