Олексій Оржель - український політик та державний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олексій Оржель".

В уряді Олексія Гончарука, сформованому наприкінці серпня 2019 року, Олексій Оржель обійняв посаду голови новоствореного міністерства енергетики та захисту довкілля України. На цій посаді Оржель пробув до березня 2020 року. До цього він очолював Українську асоціацію відновлювальної енергетики. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.