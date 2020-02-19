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Олексій Оржель

Олексій Оржель - український політик та державний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олексій Оржель".

В уряді Олексія Гончарука, сформованому наприкінці серпня 2019 року, Олексій Оржель обійняв посаду голови новоствореного міністерства енергетики та захисту довкілля України. На цій посаді Оржель пробув до березня 2020 року. До цього він очолював Українську асоціацію відновлювальної енергетики. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Платіжки за опалення - чому за січень українцям доводиться платити більше

Платіжки за опалення - чому за січень українцям доводиться платити більше 19.02.2020

Українці отримали платіжки за спожиті в січні житлово-комунальні послуги, суми в яких є більшими, ніж у попередньому місяці. В чому причина, розбиралась DW.

В уряді України планують відмову від вугільної енергетики до 2050 року

В уряді України планують відмову від вугільної енергетики до 2050 року 21.01.2020

Міністерство енергетики та захисту довкілля представило план "зеленого" енергетичного переходу України. Згідно з ним, вже до 2050 року країна може повністю відмовитися від вугільної енергетики.
Оржель: Україна отримуватиме за транзит 2-3 мільярди доларів щороку

Оржель: Україна отримуватиме за транзит 2-3 мільярди доларів щороку 31.12.2019

Укладення угоди з російським "Газпромом" про транзит газу дозволить Україні отримувати від двох до трьох мільярдів доларів щорічно, каже український міністр енергетики.
Україна та Росія домовилися про транзит газу на п'ять років

Україна та Росія домовилися про транзит газу на п'ять років 21.12.2019

У наступні п'ять років обсяг транзиту російського газу через Україну складе 225 мільярдів кубометрів. Тарифи на транзит будуть переглянуті, заявили в Києві.
Україна й Росія принципово порозумілися щодо газу

Україна й Росія принципово порозумілися щодо газу 19.12.2019

Під час тристоронніх газових переговорів у Берліні Київ і Москва напрацювали протокол, що наблизить підписання договору про транзит російського газу українською ГТС, повідомив Олексій Оржель.
Наступний раунд тристоронніх газових переговорів відбудеться в Берліні

Наступний раунд тристоронніх газових переговорів відбудеться в Берліні 17.12.2019

У Європейській Комісії сподіваються, що після анонсованого раунду переговорів щодо транзиту російського газу через українську ГТС вдасться надіслати "позитивний сигнал" ринкам та споживачам.
Міністр енергетики обіцяє історично низьку ціну на газ за умови контракту з Газпромом

Міністр енергетики обіцяє "історично низьку" ціну на газ за умови контракту з "Газпромом" 26.11.2019

Український міністр енергетики Олексій Оржель очікує на "історично низьку ціну" на газ цієї зими у разі укладення транзитного контракту з російським "Газпромом".
Пропозиція Газпрому неприйнятна для України - Оржель

Пропозиція "Газпрому" неприйнятна для України - Оржель 19.11.2019

Пропозиція російського "Газпрому" щодо відмови України від арбітражів неприйнятна. Крім того, запропонований РФ договір на користування українською ГТС тільки на рік також не влаштовує Україну, заявив Олексій Оржель.
ЄК прагне продовження переговорів щодо транзиту російського газу Україною

ЄК прагне продовження переговорів щодо транзиту російського газу Україною 05.11.2019

Єврокомісія прагне продовження тристоронніх переговорів про транзит російського газу через Україну. Раніше міністр енергетики України Олексій Оржель заявив, що Київ готовий до припинення транзиту з 2020 року.

Якого прогресу Україна, ЄС і Росія досягли на газових переговорах

Якого прогресу Україна, ЄС і Росія досягли на газових переговорах 19.09.2019

Газові переговори між Україною, ЄС і Росією зрушили з місця. Росія погодилася на контракт за газовими правилами ЄС, але є ще немало розбіжностей, які можуть зірвати домовленість. Деталі - в репортажі DW з Брюсселя.
Уряд України оприлюднив оновлений план анбандлінгу Нафтогазу

Уряд України оприлюднив оновлений план анбандлінгу "Нафтогазу" 18.09.2019

Кабінет міністрів України оприлюднив постанову з оновленим планом відокремлення від НАК "Нафтогаз України" діяльності з транспортування природного газу (анбандлінгу).
Україна підготувалась до переговорів про транзит газу з РФ до Європи

Україна підготувалась до переговорів про транзит газу з РФ до Європи 11.09.2019

Україна готується до переговорів з РФ про транзит російського газу до Європи. Київ зробив "домашнє завдання"та сподівається на швидкі рішення.