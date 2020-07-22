Україна та Німеччина започаткували енергетичне партнерство
Енергетичне партнерство консолідує різні енергетичні проєкти, які уряд Німеччини проводить в Україні. Заяву про партнерство підписали Петер Альтмаєр і Ольга Буславець.
Україна та Німеччина започаткували партнерство у сфері енергетики
Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) і виконувачка обов'язків міністра енергетики України Ольга Буславець погодили започаткування енергетичного партнерства між двома країнами. Відповідну спільну заяву вони підписали у середу, 26 серпня, під час візиту Буславець до Берліна.
"Я дуже радий, що ми посилюємо нашу двосторонню співпрацю в енергетиці між Німеччиною та Україною та підтримаємо модернізацію енергетичного сектора в Україні за допомогою енергетичного партнерства", - заявив Альтмаєр.
У пресслужбі німецького міністерства енергетики уточнили, що погоджене партнерство консолідує різні енергетичні проєкти, які уряд ФРН проводить в Україні. "Головною ціллю енергетичного партнерства є покращення та розбудова сталої енергетичної інфраструктури, передусім шляхом посиленого використання відновлюваних джерел енергії та енергоефективності", - зазначається у підписаній заяві щодо заснування енергетичного партнерства. Серед інших цілей партнерства - модернізація електроенергетикита зниження викидів вуглекислого газу.
Альтмаєр і Буславець також обговорили трансформацію українських вугільних регіонів та розвиток водневої енергетики.
"Підписання спільної заяви є початком нового рівня діалогу між Україною та Німеччиною у сфері енергетики. Впевнена, що це стане імпульсом для реалізації нових стратегічно важливих проєктів з реформування вугільної галузі та трансформації вугільних регіонів, розвитку відновлюваної енергетики, зокрема, водневої, та її інтеграції в мережу, підвищення використання технологій енергоефективності у всіх секторах економіки", - заявила Буславець, яку цитує пресслужба міністерства енергетики України.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Дісен-ам-Аммерзее (Баварія) • На перший погляд може скластись враження, що перед нами - рівні ряди квітучої лаванди десь у французькому Провансі. Але це - сонячна електростанція поблизу баварського озера Аммерзее.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Лемвердер (Нижня Саксонія) • На відновлювані джерела енергії в Німеччині вже припадає понад 40 відсотків від загального обсягу електроенергії, котра виробляється в країні.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Ульм (Баден-Вюртемберг) • При цьому офіційна німецька статистика в цих даних враховує енергію вітру, сонця, води, а також енергію, що виробляється різними шляхами з біомаси й органічної частини домашніх відходів.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Якобсдорф (Бранденбург) • 2018 року на наземні та морські вітроенергетичні установки й парки в Німеччині припала майже половина всього обсягу виробленої відновлюваної енергії - 41 і 8 відсотків відповідно.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Пайц (Бранденбург) • Частка сонячних електростанцій у цьому відновлюваному енергетичному "коктейлі" сягнула 20 відсотків.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Юнде (Нижня Саксонія) • Стільки ж, тобто 20 відсотків, припадає й на використання біомаси як альтернативного джерела електричної енергії. Ще три відсотка дає використання органічної частини домашніх відходів.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Гаймбах (Північний Рейн-Вестфалія) • Сім відсотків відновлюваної енергії, що лишилися, припадає на ГЕС. Можливості для зведення в Німеччині гідроелектростанцій обмежені, але використовуються ці ресурси вже дуже давно. Цю електростанцію в регіоні Айфель побудували в 1905 році. Оснащена сучасними турбінами, вона ефективно працює й досі.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Галліг Гооге (Шлезвіг-Гольштейн) • Для того, аби можна було собі уявити повну картину, наведемо розподіл за всіма джерелам у Німеччині за 2018 рік: АЕС - 13,3 відсотка, буре вугілля - 24,1% відсотка, кам'яне вугілля - 14 відсотків, природний газ - 7,4 відсотка; ГЕС - 3,2 відсотка, вітер - 20,2 відсотка; сонце - 8,5 відсотка, біомаса - 8,3 відсотка.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Гарцвайлер (Північний Рейн-Вестфалія) • У 2038 році в Німеччині мають намір повністю відмовитися від спалювання бурого вугілля для отримання електроенергії. Останній атомний реактор, згідно з рішенням федерального уряду, має бути виведений з експлуатації в 2022 році. Торік на АЕС і буре вугілля припадало понад 37 відсотків від усієї виробленої електрики, котрі доведеться чимось замінити.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Сіверсдорф (Бранденбург) • За даними на кінець 2018 року в Німеччині нараховувалось понад 29 тисяч наземних вітроенергетичних турбін. У прибережних морських водах Німеччини розташовано ще близько 1350 вітрових електростанцій. Але понад чотири десятки з них ще не були підключені до енергетичної мережі.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Північне море (Шлезвіг-Гольштейн) • Серйозну проблему представляє необхідність будівництва нових енергетичних трас для транспортування енергії з північних регіонів, де вітер дме частіше й потужніше (тут багато таких турбін), до споживачів у західних і південних частинах Німеччини.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Лебус (Бранденбург) • Ці плани викликають протести з боку мешканців тих густонаселених регіонів, через які мають пройти лінії електропередач. У деяких місцях люди вимагають прибирати високовольтні ЛЕП під землю.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Рюген (Мекленбург-Передня Померанія) • Плани зведення нових вітроенергетичних турбін у різних регіонах дедалі частіше наштовхуються в Німеччині на опір з боку населення. Відповідні судові позови часто мають успіх, що вже помітно впливає на річні показники зростання галузі - тим більше, що дедалі складніше знайти такі місця, які б пасували для встановлення вітроенергетичних турбін.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Вормс (Рейнланд-Пфальц) • Згідно з даними служби Deutsche WindGuard, у 2018 році в Німеччині було введено в експлуатацію лише 743 нових вітряних установок. При цьому попередній 2017 рік виявився рекордним в історії розвитку цього виду відновлюваної енергії в Німеччині: майже 1849 нових установок.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Дассов (Мекленбург-Передняя Померанія) • Загалом у Німеччині нині нараховується близько тисячі громадських ініціатив, котрі виступають проти будівництва нових вітряків. Їхні прихильники вважають, що ці установки руйнують життєвий простір птахів та летючих мишей, псують ландшафти, а інфразвук та інший постійний шум цих установок шкодить здоров'ю людей, що живуть поруч.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Східна Фризія (Нижня Саксонія) • Ці ініціативи вимагають, зокрема, як альтернативу розглядати газові і парові електростанції, підвищувати ефективність вугільних станцій, а також переглянути рішення парламенту і уряду Німеччини про відмову від атомної енергії.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Зауерланд (Північний Рейн-Вестфалія) • Представники галузі зазвичай вказують на недоведеність негативного впливу інфразвуку на здоров'я. Що стосується загибелі птахів через вітрові установки, то фахівці називають різні цифри, максимум - до 200 тисяч на рік в цілому в усій Німеччині. Для порівняння: в результаті зіткнень із склом вікон і фасадів гине близько 18 мільйонів птахів в рік.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Сіверсдорф (Бранденбург) • Кажанів гине понад 100 тисяч на рік (за деякими оцінками, втричі більше) - не лише від зіткнень з лопатями, але і через травми, що отримуються в результаті завихрень повітря, коли вони пролітають поруч. Багато кажанів гине під час сезонної міграції. Експерти вимагають враховувати ці фактори - зокрема, відключати вітряки в години особливої активності кажанів.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Бедбург-Гау (Північний Рейн-Вестфалія) • Правила вибору місць для вітряків регулюються земельними законами. Наприклад, в Північному Рейні-Вестфалії мінімальна відстань до житлових будівель складає 1500 метрів, в Тюрінгії - 750 метрів. У Баварії ця відстань обчислюється за формулою "Висота установки х 10", тобто, наприклад, два кілометри між житловими будинками і двохсотметровим вітряком.
Альтернативні ландшафти Німеччини
Ренцов (Мекленбург - Передня Померанія) • Дискусії про розвиток відновлюваних джерел енергії часто ведуться в Німеччині емоційно і продовжуватимуться в найближчому майбутньому. Щоб підвищити готовність населення бачити в околицях такі установки, пропонується, зокрема, відраховувати додаткову частину доходів конкретних регіонів на різні потрібні і корисні для місцевих жителів проєкти.
Автор: Максим Нелюбін, Володимир Медяний
Дивитись відео07:55
Поділитись
Чи можна заробити на домашній сонячній електростанції (25.06.2020)