Україна та Білорусь підписали угоду про реадмісію

Державна міграційна служба України та міністерство внутрішніх справ Білорусі в п'ятницю, 26 жовтня, в Гомелі підписали договір про реадмісію, тобто прийом і передачу осіб, які незаконно перебувають на території держави, інформує агенція "Українські новини". Очікується, що документ допоможе реалізувати практичні цілі із запобігання незаконній міграції.

Президент України Петро Порошенко схвалив підписання угоди про реадмісію між Україною та Білоруссю. "Це точно дасть змогу мінімізувати негативні наслідки, які породжує незаконна міграція, підвищити ефективність спільної українсько-білоруської боротьби з нею", - цитує "Інтерфакс-Україна" слова Порошенка на першому форумі регіонів України та Білорусі.

Нагадаємо, у Гомелі 25-26 жовтня триває перший форум регіонів Білорусі та України. У другий день у роботі форуму беруть участь президенти двох країн, які проведуть переговори щодо розвитку торгівлі, економічного та інвестиційного співробітництва України та Білорусі.