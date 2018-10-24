 Україна та Білорусь підписали угоду про реадмісію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.10.2018

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Новини

Україна та Білорусь підписали угоду про реадмісію

Міграційна служба України та міністерство внутрішніх справ Білорусі зробили крок щодо запобігання незаконній міграції, підписавши угоду про реадмісію.

На кордоні між Україною та Білоруссю

На кордоні між Україною та Білоруссю

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Виснажливі черги, відсутність туалетів і хабарництво - такі проблеми турбують українських та іноземних громадян, які перетинають кордон України з країнами ЄС через пішохідні та автомобільні пункти пропуску. (18.10.2018)

Президент України Петро Порошенко наголосив на важливості того, аби Росія не використовувала Білорусь для здійснення агресивних дій щодо України. У Гомелі триває перший форум регіонів Білорусі та України. (26.10.2018)

Державна міграційна служба України та міністерство внутрішніх справ Білорусі в п'ятницю, 26 жовтня, в Гомелі підписали договір про реадмісію, тобто прийом і передачу осіб, які незаконно перебувають на території держави, інформує агенція "Українські новини". Очікується, що документ допоможе реалізувати практичні цілі із запобігання незаконній міграції.

Президент України Петро Порошенко схвалив підписання угоди про реадмісію між Україною та Білоруссю. "Це точно дасть змогу мінімізувати негативні наслідки, які породжує незаконна міграція, підвищити ефективність спільної українсько-білоруської боротьби з нею", - цитує "Інтерфакс-Україна" слова Порошенка на першому форумі регіонів України та Білорусі.

Нагадаємо, у Гомелі 25-26 жовтня триває перший форум регіонів Білорусі та України. У другий день у роботі форуму беруть участь президенти двох країн, які проведуть переговори щодо розвитку торгівлі, економічного та інвестиційного співробітництва України та Білорусі.

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