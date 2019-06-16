 Україна - серед лідерів у світі за кількістю жертв мін | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.11.2019

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Новини

Україна - серед лідерів у світі за кількістю жертв мін

На даний момент площа замінованих територій в Україні оцінюється у понад сім тисяч квадратних кілометрів. Україна також входить до списку країн з найвищою кількістю жертв та постраждалих від мін, стверджують експерти.

Протипіхотні міни

Попередження про міни в Донецькій області (архівне фото)

Упродовж 2018 року в Україні від наземних мін і вибухових пристроїв загинуло або отримало поранення 325 осіб. Такі дані містяться в доповіді "Landmine Monitor 2019", яку у четвер, 21 листопада, представила в Мюнхені міжнародна неурядова організація Handicap International.

Тож Україна опинилася на п'ятому місці у світі в рейтингу країн з найвищою кількістю жертв цього різновиду боєприпасів. На першому місці у цьому списку опинився Афганістан, де було зафіксовано 2234 жертв розривів мін та вибухових пристроїв. Далі йдуть Сирія, Ємен та М'янма.

Загалом протягом 2018 року в світі від мін та вибухових пристроїв загинули або отримали поранення 6897 людей. Більшість жертв - мирні жителі, з яких понад половина - діти. Статистика охоплює тільки офіційно зареєстровані й підтверджені випадки смерті чи каліцтва від мін та аналогічних вибухових пристроїв.

У доповіді наголошується, що кількість жертв унаслідок вибухів мін та вибухових пристроїв вже четвертий рік поспіль залишається вкрай високою, попри дію Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Найбільше погіршують статистику загиблих і поранених саме "збройні конфлікти і масштабне насильство" в Україні, Лівії, Афганістані, Ємені, Сирії, Нігерії та М'янмі та низці інших країн, наголошують у Handicap International.

Заміновано значні території

В оприлюдненій доповіді зазначається, що в Україні площа замінованих територій оцінюється приблизно в сім тисяч квадратних кілометрів. Утім, це лише приблизні підрахунки, тож справжній показник замінованої площі може відрізнятися від цих оцінок.

Ситуацію з розмінуванням ускладнює той факт, що деякі частини української території залишаються недоступними для урядових сил та української влади, зазначається в доповіді. 

DW.COM

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Щодо вибухових пристроїв, то в Україні більшість з них були так звані "розтяжки", тобто пастки із застосуванням ручних гранат для враження живої сили, йдеться в доповіді.

Країни Оттавського договору оцінять ситуацію

Автори публікації, зокрема, відстежували дотримання Оттавського договору. Він забороняє застосування, накопичення, виробництво і передачу протипіхотних мін, а також регулює процес розмінування і підтримку постраждалих.

З 25 по 29 листопада в Осло пройде конференція держав-учасниць угоди, що покликана оцінити ситуацію в цій сфері.

У 1996-1997 роках уряд Канади і представники ще десятків країн самостійно провели ряд конгресів, що завершилися ухваленням Оттавського договору. На серпень 2018 року до конвенції приєдналися вже 164 країни. Даний процес був запущений в тому числі й завдяки активній громадянській кампанії за заборону протипіхотних мін. 1997 року цей рух отримав Нобелівську премію миру.

Нагадаємо, в червні цього року пресслужба українського міністерства з питань тимчасово окупованих територій (мінТОТ) повідомила, що впродовж більш ніж п'яти років збройного конфлікту на Донбасі від вибухів мін і ВЗВ (вибухонебезпечних залишків війни. - Ред.) загинуло 977 цивільних, ще 1528 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Дивитись відео 01:57

"Хвостаті сапери": як пацюки винюхують міни (26.03.2019)

Посилання в інтернеті

http://www.the-monitor.org/media/3071380/Landmine-Monitor-2019-WEB-Final.pdf

Аудіо й відео до теми

"Хвостаті сапери": як пацюки винюхують міни (26.03.2019)  

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