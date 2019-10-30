Україна просить у НАТО партнерство розширених можливостей

Україна звернулася до НАТО з проханням надати їй статус учасника партнерства розширених можливостей, повідомив у п'ятницю, 1 листопада, віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що в рамках такого партнерства Україна може отримати пріоритетний допуск до сертифікації заходів, які відбуваються за лінією НАТО-Україна.

Крім того, ця програма, за словами українського віцепрем'єра, передбачає розширене співробітництво у сфері розвідки та надання можливості представникам країн-партнерів отримувати посади у штаб-квартирі або в структурах НАТО.

Кулеба наголосив, що програма розширених можливостей не є заміною плану дій щодо членства у НАТО (ПДЧ), якого прагне Україна. "Ми дуже сподіваємося, що Альянс ухвалить позитивне рішення щодо нашої ініціативи", - додав Кулеба.

Нагадаємо, напередодні у Києві з візитом перебувала Північноатлантична рада Альянсу. В рамках візиту генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, зокрема, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Після зустрічі Столтенберг заявив, що двері Альянсу відчинені, але шлях до членства складний. Зеленський заявив, що Україна готова прискорити підготовку до членства в НАТО. Також сторони домовилися про оновлений "консолідований пакет проєктів і практичних заходів щодо перспективи співпраці в рамках програми розширених можливостей НАТО".

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