 Україна просить у НАТО партнерство розширених можливостей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.11.2019

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Новини

Україна просить у НАТО партнерство розширених можливостей

Влада України просить НАТО перейти на новий рівень співпраці та надати їй статус учасника партнерства розширених можливостей. Водночас ця програма не є заміною плану дій щодо членства в Альянсі.

Україна просить НАТО надати їй статус учасника партнерства розширених можливостей

Україна просить НАТО надати їй статус учасника партнерства розширених можливостей

Україна звернулася до НАТО з проханням надати їй статус учасника партнерства розширених можливостей, повідомив у п'ятницю, 1 листопада, віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що в рамках такого партнерства Україна може отримати пріоритетний допуск до сертифікації заходів, які відбуваються за лінією НАТО-Україна.

DW.COM

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що двері Альянсу відчинені, але шлях до членства складний. (31.10.2019)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав розведення сил у Золотому, але при цьому нагадав про відповідальність Росії за імплементацію мінських угод. (30.10.2019)

Крім того, ця програма, за словами українського віцепрем'єра, передбачає розширене співробітництво у сфері розвідки та надання можливості представникам країн-партнерів отримувати посади у штаб-квартирі або в структурах НАТО.

Кулеба наголосив, що програма розширених можливостей не є заміною плану дій щодо членства у НАТО (ПДЧ), якого прагне Україна. "Ми дуже сподіваємося, що Альянс ухвалить позитивне рішення щодо нашої ініціативи", - додав Кулеба.

Нагадаємо, напередодні у Києві з візитом перебувала Північноатлантична рада Альянсу. В рамках візиту генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, зокрема, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Після зустрічі Столтенберг заявив, що двері Альянсу відчинені, але шлях до членства складний. Зеленський заявив, що Україна готова прискорити підготовку до членства в НАТО. Також сторони домовилися про оновлений "консолідований пакет проєктів і практичних заходів щодо перспективи співпраці в рамках програми розширених можливостей НАТО". 

Дивитись відео 04:32

Україна-НАТО: порада Столтенберга і "відкриті двері" Альянсу (31.10.2019)

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Україна-НАТО: порада Столтенберга і "відкриті двері" Альянсу (31.10.2019)  

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що двері Альянсу відчинені, але шлях до членства складний.

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг, цитуючи у Верховній Раді слова Шевченка, закликав українських політиків до злагоди. Напередодні його візиту політики знову почали сперечатися про ПДЧ та "домашні завдання" НАТО.

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