Україна просить у НАТО партнерство розширених можливостей

Влада України просить НАТО перейти на новий рівень співпраці та надати їй статус учасника партнерства розширених можливостей. Водночас ця програма не є заміною плану дій щодо членства в Альянсі.
Україна звернулася до НАТО з проханням надати їй статус учасника партнерства розширених можливостей, повідомив у п'ятницю, 1 листопада, віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба.
Він зазначив, що в рамках такого партнерства Україна може отримати пріоритетний допуск до сертифікації заходів, які відбуваються за лінією НАТО-Україна.
Крім того, ця програма, за словами українського віцепрем'єра, передбачає розширене співробітництво у сфері розвідки та надання можливості представникам країн-партнерів отримувати посади у штаб-квартирі або в структурах НАТО.
Кулеба наголосив, що програма розширених можливостей не є заміною плану дій щодо членства у НАТО (ПДЧ), якого прагне Україна. "Ми дуже сподіваємося, що Альянс ухвалить позитивне рішення щодо нашої ініціативи", - додав Кулеба.
Нагадаємо, напередодні у Києві з візитом перебувала Північноатлантична рада Альянсу. В рамках візиту генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, зокрема, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
Після зустрічі Столтенберг заявив, що двері Альянсу відчинені, але шлях до членства складний. Зеленський заявив, що Україна готова прискорити підготовку до членства в НАТО. Також сторони домовилися про оновлений "консолідований пакет проєктів і практичних заходів щодо перспективи співпраці в рамках програми розширених можливостей НАТО".