 Україна просить НАТО про приєднання до Програми розширених можливостей | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 15.01.2020

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Україна

Україна просить НАТО про приєднання до Програми розширених можливостей

Під час засідання Комісії Україна-НАТО у Брюсселі віцепрем'єр Дмитро Кулеба офіційно попросив Альянс розглянути приєднання України до Програми розширених можливостей НАТО. У НАТО прохання поки не коментують.

Штаб-квартира НАТО у Брюсселі

Штаб-квартира НАТО у Брюсселі

Офіційний Київ звернувся до НАТО з проханням розглянути його заявку на приєднання до Програми розширених можливостей Альянсу. Про це у середу, 15 січня, повідомив віцепрем'єр України з євро- і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба. Він очолював українську делегацію під час засідання Комісії Україна-НАТО в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, повідомляє кореспондент DW. "Сьогодні я офіційно звернувся до Північноатлантичної Ради з проханням розпочати офіційний розгляд заявки України на отримання статусу члена Програми розширених можливостей", - зазначив урядовець.

На запитання про часові рамки розгляду заявки він не відповів, порадивши адресувати його державам-членам НАТО. "Є деякі держави-члени, які все ще розглядають питання, чи потрібно Україні дати цей статус, але керуються вони політичними чинниками, бо в принципі Україна відповідає всім критеріям, необхідним для участі у програмі", - запевнив Кулеба. Він не захотів називати ці країни.

Водночас у повідомленні пресслужби НАТО щодо зустрічі з українською делегацією Програма розширених можливостей не згадується. Утім, це звична практика Альянсу - утримуватися від коментарів на теми щодо яких тривають дискусії.

Нагадаємо, Програму розширених можливостей НАТО запустило у 2014 році та долучило до неї п'ять країн: Швецію, Фінляндію, Австралію, Грузію та Йорданію. Програма покликана допомогти учасникам збільшити оперативну сумісність своїх військ з силами НАТО. Говорячи про користь для України, Кулеба навів приклад того, що деякі навчання Альянсу відкриті лише для його держав-членів і учасників цієї програми. У разі отримання членства у ній, Україна зможе брати участь у таких навчаннях.

Участь у системі закупівель НАТО

Крім того, Кулеба повідомив про те, що на засіданні обговорили отримання Україною доступу до системи закупівель оборонної продукції Альянсу. "Ми хочемо створити нові можливості для українських експортерів у цій сфері продавати свою продукцію країнам-членам НАТО", - пояснив він. За словами урядовця, у цій системі Україна зможе як купувати продукцію оборонного призначення, так і продавати її. Водночас Кулеба заявив про відсутність політичних перешкод для приєднання України до цієї системи: "Я не почув жодного застереження щодо нашої участі". 

Засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів було присвячено виконанню Києвом Річної національної програми співробітництва країни з Альянсом.

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Докладно

Штаб-квартира НАТО у Брюсселі

Україна-НАТО

Київ просить Альянс розглянути приєднання України до Програми розширених можливостей НАТО.  

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