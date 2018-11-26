Україна проситиме закриття Босфору для російського флоту

Україна має намір просити закриття протоки Босфор для проходу російськими кораблями з огляду на агресію РФ щодо українських військових суден у районі Керченської протоки. Про це у четвер, 29 листопада, заявив командувач Військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

"Я впевнений, що світова спільнота все-таки ухвалить рішення та визнає, що було здійснено агресію проти держави Україна. Через це і норми конвенції Монтре (…) намагатимемося просити закриття протоки Босфор у Турецькій Республіці, щоб росіяни знали, як порушувати норми міжнародного права", - зазначив Воронченко під час виступу на другій міжнародній конференції з питань морської безпеки в Києві.

Нагадаємо, що загострення тривалого конфлікту між Україною та РФ сталося 25 листопада, коли рейдовий буксир "Яни Капу" та броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Українські кораблі прямували з Одеси до Маріуполя через Чорне та Азовське моря.

Після інциденту в Керченській протоці Збройні сили України були приведені в стан повної боєготовності, а Верховна Рада підтримала указ президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану. Воєнний стан запровадили на 30 днів у десяти областях України, що розташовані уздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів.