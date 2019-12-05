 Україна поінформувала МКС про позасудові страти військових ЗСУ на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2019

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Новини

Україна поінформувала МКС про позасудові страти військових ЗСУ на Донбасі

Генпрокуратура направила до Міжнародного кримінального суду докази щодо захоплення дев'яти українських військових та їхнього вбивства під час боїв за Іловайськ і Дебальцеве.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі

Генпрокуратура України направила до Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі повідомлення про здійснення  позасудових страт дев'яти військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ) під час боїв за Іловайськ і Дебальцеве. Інформаційне повідомлення в Офіс прокурора суду на підставі статті 15 Римського статуту направили адвокати "Української Гельсінської спілки з прав людини" спільно з прокурорами департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.

"Суть повідомлення складається з фактів позасудових страт дев'яти військовослужбовців Збройних сил України представниками проросійської організованої групи "Козачий союз "Область війська Донського" під час боїв за Іловайськ у 2014 році та Дебальцеве у 2015 році", - зазначили в ГПУ. Повідомлення розглядатиме Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду разом з іншими епізодами серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, вчинених проросійськими силами на Сході України в період 2014-2019 років.

DW.COM

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Зокрема, Україна надала фото- та відеодокази, які вказують на факт захоплення українських військових у полон, свідчення очевидців убивств полонених, документи, що підтверджують смерть військовослужбовців у полоні. У повідомленні висвітлено практику ведення бойових дій "чужими руками", тобто залучення Російською Федерацією в конфлікт підконтрольних їй незаконних збройних формувань. Офіс прокурора МКС було поінформовано, що ці збройні формування Росія, можливо, використовує не лише для досягнення військової переваги, а й для здійснення серйозних порушень міжнародного гуманітарного права.

У ГПУ нагадали, що загалом направили до МКС п'ять повідомлень про події на Донбасі. Зокрема, вони стосувалися відповідальності за вчинення воєнних злочинів і злочинів проти людяності лідерами так званої "ДНР" - Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), Олександром Захарченком, Ігорем Безлером та іншими.

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