Україна поінформувала МКС про позасудові страти військових ЗСУ на Донбасі

Генпрокуратура України направила до Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі повідомлення про здійснення позасудових страт дев'яти військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ) під час боїв за Іловайськ і Дебальцеве. Інформаційне повідомлення в Офіс прокурора суду на підставі статті 15 Римського статуту направили адвокати "Української Гельсінської спілки з прав людини" спільно з прокурорами департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.

"Суть повідомлення складається з фактів позасудових страт дев'яти військовослужбовців Збройних сил України представниками проросійської організованої групи "Козачий союз "Область війська Донського" під час боїв за Іловайськ у 2014 році та Дебальцеве у 2015 році", - зазначили в ГПУ. Повідомлення розглядатиме Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду разом з іншими епізодами серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, вчинених проросійськими силами на Сході України в період 2014-2019 років.

Зокрема, Україна надала фото- та відеодокази, які вказують на факт захоплення українських військових у полон, свідчення очевидців убивств полонених, документи, що підтверджують смерть військовослужбовців у полоні. У повідомленні висвітлено практику ведення бойових дій "чужими руками", тобто залучення Російською Федерацією в конфлікт підконтрольних їй незаконних збройних формувань. Офіс прокурора МКС було поінформовано, що ці збройні формування Росія, можливо, використовує не лише для досягнення військової переваги, а й для здійснення серйозних порушень міжнародного гуманітарного права.

У ГПУ нагадали, що загалом направили до МКС п'ять повідомлень про події на Донбасі. Зокрема, вони стосувалися відповідальності за вчинення воєнних злочинів і злочинів проти людяності лідерами так званої "ДНР" - Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), Олександром Захарченком, Ігорем Безлером та іншими.