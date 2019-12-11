 Україна планує розробити зміни в мінські угоди до березня 2020 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.12.2019

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Україна планує розробити зміни в мінські угоди до березня 2020 року

Про підготовку змін до мінських угод повідомив представник України в політичній підгрупі ТКГ Олексій Резніков. Мета запланованих змін - зробити так, щоб мінські угоди "працювали".

Наслідки війни на Донбасі

Українська сторона підготує пропозиції щодо зміни мінських угод до наступної зустрічі лідерів країн так званої "нормандської четвірки", запланованої на березень 2020 року. Про це в середу, 11 грудня, повідомив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Резніков в ефірі телеканалу hromadske.

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Після переговорів у "нормандському форматі" німецька канцлерка Анґела Меркель заявила, що мінські угоди не "скам'янілий документ". Для реалізації їм потрібно надати "рух". Путін заперечив. (10.12.2019)

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"Ми точно напишемо ці пропозиції, вони навіть були в ініціативах президента (України Володимира Зеленського. - Ред.) готові", - розповів Резніков, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Він висловив упевненість, що ці зміни можна розробити "до березня" 2020 року. Саме на березень наступного року запланована наступна зустріч лідерів "нормандської четвірки".

Резніков висловив переконання, що існуючі мінські угоди потрібно переглянути для того, щоб "вони спрацювали". Підготовлену редакцію угод потім обговорять з політичними радниками і міністрами закордонних справ чотирьох країн-учасниць "нормандського формату".

Нагадаємо, до країн "нормандського формату" належать Франція, Німеччина, Росія та Україна. Останній саміт лідерів "нормандської четвірки" відбувся 9 грудня в Парижі. Цій зустрічі передувала трирічна пауза.

Як повідомлялося, на спільній пресконференції в Парижі канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що мінські угоди не є "скам'янілим документом", а для їх утілення необхідна "гнучкість".

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