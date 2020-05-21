 Україна передасть меморандум до Міжнародного морського трибуналу ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2020

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Україна передасть меморандум до Міжнародного морського трибуналу ООН

Україна підготувала для Міжнародного трибуналу ООН меморандум череззахоплення РФ українських моряків і кораблів. Дмитро Кулеба наголосив, що їхня мета - домогтися справедливості через порушення РФ конвенції ООН.

Український військовий корабель (ліворуч) у супроводі російської берегової охорони

Український військовий корабель (ліворуч) у супроводі російської берегової охорони

Заступник міністра закордонних справ України, агент України в справі про захоплення українських моряків і кораблів у Чорному морі у листопаді 2018 року Євгеній Єнін підписав меморандум України, який передадуть до Міжнародного трибуналу з морського права. Про це повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна"

"Ми не хочемо помсти, ми хочемо справедливості. І я як міністр, команда міністерства закордонних справ, уряду, Офісу президента, наші юридичні радники, Офіс генерального прокурора - всі, кожен орган, задіяний у цей процес - ми хочемо тільки одного - справедливості, й ми цієї справедливості домагатимемося всіма доступними для нас засобами", - сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в п'ятницю, 22 травня.

Він додав, що Міжнародний трибунал з морського права є одним із таких засобів. Міністр наголосив, що Росія має відповісти за порушення конвенції ООН з морського права, за тримання протягом дев'яти місяців у російській в'язниці українських моряків і за тримання протягом 11 місяців українських кораблів. "Сьогодні, як і передбачено процедурами трибуналу, ми передаємо нашу розгорнуту правову позицію на розгляд арбітражного трибуналу. Це документ, який називається "Меморіал України", - пояснив міністр.

За словами Кулеби, у документі зазначені факти, зображення, докази і юридична позиція. "Все тут системно, якісно викладено. І призначено агента України в міжнародних судових інстанціях у справах проти Росії, це -мій заступник Євгеній Єнін", - додав очільник МЗС України. Кулеба зазначив, що агресія РФ проти України має дуже багато вимірів. "І ми не зупинимося, доки не забезпечимо відповідальність Російської Федерації за все, що вона зробила проти України", - наголосив він.

Росія затримала українські кораблі та ув'язнила моряків

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники затримали із застосуванням зброї в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" та малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси до порту Маріуполя, що на Азовському морі.

В Росії моряків ув'язнили і звинуватили у незаконному перетині кордону, вчиненому організовано з застосуванням  насильства. Українські моряки ж наполягали, що вони військовополонені. 

Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня постановив, що Росія має негайно звільнити моряків і передати Україні судна. Утім, моряки повернулися до України 7 вересня 2019 року у рамках взаємного звільнення Україною та РФ утримуваних осіб.

18 листопада кораблі були передані український стороні, однак на них була відсутня низка обладнання.

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