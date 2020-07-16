 Україна, космос, відтік мізків: що тримає науковців у КБ ″Південне″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.07.2020

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Політика й суспільство

Україна, космос, відтік мізків: що тримає науковців у КБ "Південне" (відео)

У КБ "Південне" розробляють станцію для Місяця та супутник, завдяки якому Україна зможе моніторити повені та пожежі, а також ситуацію на кордонах. Попри відтік мізків до США та ЄС, ці проєкти продовжують розвиватися.

Українські науковці працюють над установками для доставки вантажів на Місяць (NASA)

"Давайте зробимо Місяць ближчим разом". Це не якась віртуальна гра або вигадана якимись фантазерами 3D-проекція майбутнього поселення на Місяці. І ці люди - не геймери. А українські розробники реальної місячної промислово-дослідницької станції, де можуть перебувати одночасно майже 100 людей, в тому числі космічні туристи. Репортаж DW з КБ "Південне" у Дніпрі.

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Освоєння Марсу: навіщо летять на Червону планету місії США, Китаю та ОАЕ

До осені 2020 року на Марс вирушать місії одразу з трьох країн: США, Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів. DW розповідає про мету, технічні деталі та відмінності проєктів. (14.07.2020)  

Зоряні війни: Європа боїться залишитися беззахисною в космосі

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Чи є життя на Марсі і чи знайде його новий марсохід NASA? (фотогалерея)

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Компанія SpaceX Ілона Маска стала першою приватною фірмою, що відправила на орбіту астронавтів. Як бізнесмену вдалося досягти такого успіху і чому підлеглі не завжди ним задоволені? (31.05.2020)  

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У КБ "Південне" розробляють станцію для Місяця та супутник, завдяки якому Україна зможе моніторити повені та пожежі, а також ситуацію на кордонах. Попри відтік мізків у США та ЄС ці та інші проекти продовжують розвиватися. Що тримає молодих науковців, і чи є в них перспективи в Україні?

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Докладно

Українські науковці працюють над установками для доставки вантажів на Місяць (NASA)

Як Україна підкорює космос (відео)

Попри відтік мізків до США та ЄС, у КБ "Південне" розробляють безліч амбітних космічних проєктів.  

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