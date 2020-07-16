Україна, космос, відтік мізків: що тримає науковців у КБ "Південне" (відео)

Україна, космос, відтік мізків: що тримає науковців у КБ "Південне" (16.07.2020)

У КБ "Південне" розробляють станцію для Місяця та супутник, завдяки якому Україна зможе моніторити повені та пожежі, а також ситуацію на кордонах. Попри відтік мізків у США та ЄС ці та інші проекти продовжують розвиватися. Що тримає молодих науковців, і чи є в них перспективи в Україні?