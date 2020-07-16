Україна, космос, відтік мізків: що тримає науковців у КБ "Південне" (відео)

У КБ "Південне" розробляють станцію для Місяця та супутник, завдяки якому Україна зможе моніторити повені та пожежі, а також ситуацію на кордонах. Попри відтік мізків до США та ЄС, ці проєкти продовжують розвиватися.
"Давайте зробимо Місяць ближчим разом". Це не якась віртуальна гра або вигадана якимись фантазерами 3D-проекція майбутнього поселення на Місяці. І ці люди - не геймери. А українські розробники реальної місячної промислово-дослідницької станції, де можуть перебувати одночасно майже 100 людей, в тому числі космічні туристи. Репортаж DW з КБ "Південне" у Дніпрі.
До осені 2020 року на Марс вирушать місії одразу з трьох країн: США, Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів. DW розповідає про мету, технічні деталі та відмінності проєктів. (14.07.2020)
Поки Європа розвивала цивільні системи в космосі, великі країни не забували і про військову складову. Тепер у ЄС замислилися про оборону в космосі, але поки лише знають, що робити з космічним сміттям. (23.01.2020)
П'ятий марсохід NASA ще більший і важчий за своїх попередників. 17 липня 2020 року він повинен відправитися з Землі в подорож до червоної планети. Очікується, що він дістанеться Марсу 18 лютого 2021 року. (18.02.2020)