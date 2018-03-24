Україна замовила у Франції 20 патрульних кораблів для прикордонників

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про підписання міжурядової угоди з Францією про виготовлення і технічну підтримку партії патрульних кораблів для Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Від імені уряду України підписали угоду з міністром внутрішніх справ Франції Крістофом Кастанером (…) про виготовлення та техпідтримку 20 патрульних кораблів, 5 із них і всі RIB-човни побудуємо в Україні. Дякуємо Франції за підтримку в зміцненні системи морської безпеки та охорони", - написав Аваков на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

Виробництво 32-метрових патрульних кораблів здійснить компанія ОСЕА. Планується, що локалізація з виробництва деяких із замовлених кораблів буде на одному з суднобудівних підприємств у Миколаєві. "Сподіваємося, що після цієї угоди ми на постійній основі будемо виробляти катери на миколаївському заводі", - зазначив Аваков, слова якого наводить пресслужба ДПСУ.

Згодом пресслужба МВС України уточнила, що додаткова комплектація кораблів буде українською - їх обладнають маленькими швидкісними човнами, які виробляють у Харкові. Озброєння на кораблі також встановлять українське.

Вартість угоди - 136,5 мільйона євро. 15 відсотків від цієї суми українська сторона заплатить відразу з державного бюджету. Натомість 85 відсотків від суми угоди - "спеціальний кредит французького казначейства з мінімальними відсотками", запевнив Аваков.

Ця сума покриває не лише виробництво та поставку суден. Проєкт також містить систему сервісного обслуговування, підготовку 240 членів екіпажу та 120 осіб технічного персоналу, передачу запчастин та інструментів, необхідних для технічного обслуговування протягом двох років експлуатації або 2400 годин. Крім того, передбачається технічна підтримка в Україні протягом 60 місяців з дати поставки першого корабля в Україну, уточнив Аваков.

Перший корабель буде доставлено в Україну вже в 2021 році. Повністю замовлення буде виконано до 2023 року. Катери передадуть у місця постійної дислокації підрозділів морської охорони ДПСУ в Одесі, Маріуполі, Бердянську, Ізмаїлі та Кілії.

Нові патрульні судна зможуть працювати на мілководді, розвивати швидкість 30-32 вузли, перебувати в автономному плаванні близько тижня й долати відстані у 1200 морських миль, додали в МВС України, передає агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, торік Україна уклала угоду на придбання 55 гелікоптерів компанії Airbus helicopters для потреб Нацгвардії.