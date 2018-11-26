Україна закрила кордон для чоловіків з Росії

Очільник Державної прикордонної служби України Петро Цигикал повідомив у п'ятницю, 30 листопада, під час наради з щодо посилення обороноздатності, про обмеження перетину українського кордону для громадян РФ чоловічої статі віком від 16 до 60 років. Відеозапис наради оприлюднено на сторінці президента України Петра Порошенка у соцмережі Facebook.

"У пунктах пропуску здійснюються посилені заходи контролю. Обмежено в'їзд іноземцям, перш за все громадянам РФ. Здійснюється непропуск громадян РФ віком від 16 до 60 років чоловічої статі. Що стосується громадян України - ніяких обмежень немає", - заявив Цигикал.

Президент України Петро Порошенко також висловився за посилення правил реєстрації для громадян РФ, що в'їхали на територію України, особливо у десяти областях, де запроваджено воєнний стан. "Я би посилив вимоги до реєстрації, особливо в областях, в яких запроваджено воєнний стан", - заявив Порошенко на нараді щодо посилення обороноздатності країни.

Нагадаємо, що після інциденту в Керченській протоці, де Росія захопила кораблі українських ВМС, Збройні сили України були приведені в стан повної боєготовності, а Верховна Рада підтримала указ президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану у десяти областях України, що розташовані уздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів.