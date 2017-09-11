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Петро Цигикал
Петро Цигикал - колишній голова Державної прикордонної служби України.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Заборона, котрої немає
Заборона, котрої немає
Чому росіяни й надалі можуть в'їжджати в Україну.
Політика
04.12.2018
4 грудня 2018 р.
Воєнний стан в Україні: не пропущено вже більше 600 росіян
Воєнний стан в Україні: не пропущено вже більше 600 росіян
Кількість охочих в'їхати до України росіян скоротилася приблизно втричі, стверджує керівник ДПС Петро Цигикал.
Конфлікти
04.12.2018
4 грудня 2018 р.
Україна закрила кордон для чоловіків з Росії
Україна закрила кордон для чоловіків з Росії
Державна прикордонна служба України заборонила в'їзд до країни громадянам РФ віком від 16 до 60 років.
Політика
30.11.2018
30 листопада 2018 р.
Українські військові в Азовському морі: нерівний баланс сил
Українські військові в Азовському морі: нерівний баланс сил
Захоплені РФ кораблі мали посилити новостворену базу ВМС України в Азовському морі. Баланс сил там не на користь Києва.
Політика
27.11.2018
27 листопада 2018 р.
Новий замок для росіян на українському кордоні
Новий замок для росіян на українському кордоні
Запровадженням жорсткішого прикордонного контролю щодо російських громадян Київ розраховує послабити загрозу терактів.
Політика
08.11.2017
8 листопада 2017 р.
У "прориві Саакашвілі" через кордон підозрюють 60 осіб
У "прориві Саакашвілі" через кордон підозрюють 60 осіб
За даними Держприкордонслужби України, разом з Міхеілом Саакашвілі кордон незаконно перетнули ще 60 осіб.
Політика
11.09.2017
11 вересня 2017 р.
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