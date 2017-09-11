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Петро Цигикал

Петро Цигикал - колишній голова Державної прикордонної служби України.

Пропустити розділ Докладно

Докладно

На українсько-російському кордоні. Пропускний пункт "Гоптівка" на Харківщині

Заборона, котрої немає

Заборона, котрої немає

Чому росіяни й надалі можуть в'їжджати в Україну.
Політика4 грудня 2018 р.
Пункт пропуску "Гоптівка" на кордоні України та РФ, 30 листопада 2018 року

Воєнний стан в Україні: не пропущено вже більше 600 росіян

Воєнний стан в Україні: не пропущено вже більше 600 росіян

Кількість охочих в'їхати до України росіян скоротилася приблизно втричі, стверджує керівник ДПС Петро Цигикал.
Конфлікти4 грудня 2018 р.
Україна закрила кордон для чоловіків з Росії

Україна закрила кордон для чоловіків з Росії

Україна закрила кордон для чоловіків з Росії

Державна прикордонна служба України заборонила в'їзд до країни громадянам РФ віком від 16 до 60 років.
Політика30 листопада 2018 р.
Після анексії Криму Росією берегову охорону в Азовському морі передислокували з Керчі до Маріуполя

Українські військові в Азовському морі: нерівний баланс сил

Українські військові в Азовському морі: нерівний баланс сил

Захоплені РФ кораблі мали посилити новостворену базу ВМС України в Азовському морі. Баланс сил там не на користь Києва.
Політика27 листопада 2018 р.
Контроль на українсько-російському кордоні (фото з архіву)

Новий замок для росіян на українському кордоні

Новий замок для росіян на українському кордоні

Запровадженням жорсткішого прикордонного контролю щодо російських громадян Київ розраховує послабити загрозу терактів.
Політика8 листопада 2017 р.
Міхеіл Саакашвілі незаконно прорвався через український кордон

У "прориві Саакашвілі" через кордон підозрюють 60 осіб

У "прориві Саакашвілі" через кордон підозрюють 60 осіб

За даними Держприкордонслужби України, разом з Міхеілом Саакашвілі кордон незаконно перетнули ще 60 осіб.
Політика11 вересня 2017 р.