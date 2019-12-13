 Україна закликала США запровадити санкції проти ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.12.2019

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Новини

Україна закликала США запровадити санкції проти "Північного потоку-2"

Новий газопровід з Росії до Німеччини загрожує енергетичній безпеці Європи, заявив віцепрем'єр-міністр України Дмитро Кулеба. Про це він заявив під час візиту до Вашингтона.

Спорудження Північного потоку-2

Судно-трубоукладач "Північного потоку-2", що належить компанії Allseas (архівне фото)

Україна закликала США запровадити анонсовані раніше Вашингтоном санкції проти компаній, що беруть участь у спорудженні суперечливого газопроводу з Росії до Німеччини "Північний потік-2". Таку заяву в п'ятницю, 13 грудня, зробив віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба під час візиту до Вашингтона.

"Тут ідеться не про Україну, а про щось більше. Йдеться про стратегічну рівновагу в Європі. Мова йде про енергетичну безпеку в Європі", - сказав Кулеба, цитує інформагенція AFP.

Тож Кулеба закликав Сенат США та президента Дональда Трампа підтримати ухвалені раніше Палатою представників санкції проти компаній, причетних до спорудження газогону "Північний потік-2".

DW.COM

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Кулеба - перший високопоставлений представник Києва, прийнятий у Вашингтоні з часу початку президентства Володимира Зеленського. Під час візиту до Вашингтона Кулеба висловив надію на "справедливе" ставлення адміністрації США до нинішнього українського уряду.

Нагадаємо, 11 грудня Палата представників Конгресу США схвалила проєкт військового бюджету на 2020 фіскальний рік. Цей проєкт серед іншого містить також санкції проти газопроводу "Північний потік-2" та причетних до його спорудження компаній. Сам законопроєкт ще має схвалити Сенат, а вже потім підписати президент США.

У Вашингтоні заявляють, що після спорудження цього газопроводу Німеччина опиниться в ще більшій енергетичній залежності від Росії. У Києві теж називають цей газопровід виключно політичним проєктом, котрий вигідний Кремлю, в тому числі й для ще більшого тиску на Київ.

Натомість в уряді ФРН стверджують, що спорудження газогону - виключено економічний проєкт. Як повідомлялося,  Берлін критикує оголошення Вашингтоном санкцій проти "Північного потоку-2".

Як повідомлялося, в реалізації проєкту російського газогону "Північний потік-2" загалом беруть участь близько 350 компаній з Німеччини.

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