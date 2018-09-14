Україна домовилася з МВФ щодо підвищення цін на газ - Коболєв

Уряд України домовився з МВФ щодо поступовго підвищення ціни на газ до 2020 року, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив, що український уряд досяг принципової домовленості з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про поступове підвищення ціни газу до рівня імпортного паритету до 2020 року.
"Є попередній компроміс, якого уряд досяг. Темпи (підвищення. - Ред.) зараз обговорюються", - сказав він на форумі "Європейської бізнес асоціації" в Києві у вівторок, 18 вересня. Питання ціни на газ є головним на переговорах із місією МВФ у Києві. Місія розпочала свою роботу на початку вересня та перебуватиме в столиці України до середи, 19 вересня.
При цьому Коболєв відмовився підтверджувати озвучені раніше в ЗМІ цифри щодо підвищення цін на газ на першому етапі на 23,5-25 відсотків та висловив сумнів у їхній правильності.
Домовленість щодо підвищення цін на газ до ринкового рівня є однією з умов для надання Україні чергового кредитного траншу від МВФ в рамках поточної програми макрофінансування.
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