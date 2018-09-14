Україна домовилася з МВФ щодо підвищення цін на газ - Коболєв

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив, що український уряд досяг принципової домовленості з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про поступове підвищення ціни газу до рівня імпортного паритету до 2020 року.

"Є попередній компроміс, якого уряд досяг. Темпи (підвищення. - Ред.) зараз обговорюються", - сказав він на форумі "Європейської бізнес асоціації" в Києві у вівторок, 18 вересня. Питання ціни на газ є головним на переговорах із місією МВФ у Києві. Місія розпочала свою роботу на початку вересня та перебуватиме в столиці України до середи, 19 вересня.

При цьому Коболєв відмовився підтверджувати озвучені раніше в ЗМІ цифри щодо підвищення цін на газ на першому етапі на 23,5-25 відсотків та висловив сумнів у їхній правильності.

Домовленість щодо підвищення цін на газ до ринкового рівня є однією з умов для надання Україні чергового кредитного траншу від МВФ в рамках поточної програми макрофінансування.