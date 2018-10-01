 Україна готується до посилення Угорщиною блокування в НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.10.2018

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Новини

Україна готується до посилення Угорщиною блокування в НАТО

Попри заклики з боку, зокрема, США, Угорщина заблокувала засідання Комісії Україна-НАТО під час зустрічі міністрів оборони Альянсу в Брюсселі. Українські дипломати очікують ескалації з боку Будапешта.

Угорщина продовжує блокувати проведення Комісії Україна-НАТО

Угорщина продовжує блокувати проведення Комісії Україна-НАТО

Міністр оборони України Степан Полторак не зможе зустрітися з усіма своїми 29 колегами з держав-членів НАТО під час їхнього засідання у Брюсселі 3-4 жовтня. Адже Угорщина знову заблокувала проведення Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів. Це підтвердив DW глава місії України при НАТО Вадим Пристайко у вівторок, 2 жовтня.

"Під час саме цього засідання Україна, звичайно, буде в дикусіях між міністрами оборони, але безпосереднього засідання з Україною не планується", - додає заступник глави місії України при НАТО з питань оборони Сергій Мукосій в розмові з DW.

Вашингтон проти блокування зустрічі з Україною

Угорщина блокує засідання комісії попри те, що інші держави НАТО, зокрема США, не раді цьому. "Сполучені Штати точно підтримують Комісію Україна-НАТО. Ми спонукали і продовжуємо спонукати Угорщину не перешкоджати цьому", - заявила постійна представниця США при НАТО Кей Бейлі Хатчісон на брифінгу 2 жовтня.

Це вже буде шосте засідання міністрів оборони або закордонних справ країн НАТО, під час якого Угорщина не дозволила провести зустріч Комісії Україна-НАТО. Будапешт почав блокувати цей формат на рівні політиків після ухвалення Україною закону про освіту у вересні минулого року - його невдоволення викликає положення, яке визначає мовою освітнього процесу українську.

За словами Пристайка, рік тому "більшість союзників не приділили цьому достатню увагу - не відзначили, що це настільки важливо та критично".

Новий рівень ескалації

Тепер же конфлікт загрожує вийти на новий рівень. У вересні ЗМІ опублікували відео, на якому в угорському консульстві в Береговому на Закарпатті громадянам України видають угорські паспорти. Київ звернувся до Будапешта з проханням відкликати цього консула. Натомість глава МЗС Угорщини Петер Сіярто пригрозив, що в разі вислання Україною консула Будапешт перешкоджатиме прогресу Києва в інтеграції до ЄС і НАТО.

DW.COM

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Вадим Пристайко зазначає, що Київ намагався вирішити питання з консулом Берегового так, щоб не створювати додаткові проблеми. За його словами, в Україні хотіли такого розвитку подій: Угорщина консула "тихенько забирає - під приводом ротації, необхідності додому, - та присилає нового", - говорить Пристайко.

Проте Угорщина пішла на загострення, стверджує дипломат. "Тому, за законами жанру, слід очікувати ескалації всюди, включно й у НАТО", - переконаний Пристайко. Тож українські дипломати очікують нових кроків Будапешта на додачу до перешкоджання зустрічам міністрів. "У нас є перелік заходів, де ми бачимо, що угорська сторона намагається блокувати інші заходи. Ми не готові ще говорити про системність цієї роботи проти нас (...) Це такий попереджувальний постріл", - розповідає глава місії України при НАТО. Які саме заходи, він поки не уточнює.

Як відомо, на рівні постійних представників Комісія Україна-НАТО свою роботу продовжує. Степан Полторак на минулому засіданні міністрів оборони Альянсу був присутнім, але з усіма своїми колегами поспілкуватися зміг лише в рамках зустрічі місії в Афганістані "Рішуча підтримка". Україна в ній також бере участь. А президент України Петро Порошенко в липні зміг долучитися до саміту в Брюсселі лише завдяки спеціально вигаданому формату за участю лідерів НАТО та Грузії. Пристайко ж говорить, що для Києва цінним є саме звичний формат. "Ми хотіли б запобігти пошуку інших форматів", - запевняє він.

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