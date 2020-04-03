Україна готова до переговорів з країнами ЄС щодо сезонних робітників - Шмигаль

Уряд України готовий до перемовин з європейськими країнами, які висловлять бажання офіційно запросити українських робітників на сезонні роботи. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у середу, 29 квітня, на своїй Facebook-сторінці. За словами голови уряду, це питання він порушив під час зустрічі з послом Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасом та тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

"Важливою передумовою є легальне працевлаштування строком від 3 місяців із дотриманням усіх соціальних гарантій та належних умов праці українців. Координацію цієї роботи буде здійснювати урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції", - йдеться в дописі Шмигаля. За даними прем'єр-міністра, український уряд не отримував офіційних звернень щодо залучення українських робітників від інших країн, окрім Фінляндії.

Нагадаємо, що 29 квітня авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасувала рейс Київ-Лондон, яким до столиці Великобританії мали вилетіти українські робітники . Як ідеться в повідомленні компанії, це зроблено через заборону Державної авіаційної служби України.