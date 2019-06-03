Україна в Суді ООН звинуватила Росію в подальшому фінансуванні тероризму

Заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль звинуватила Росію в подальшому фінансуванні тероризму в Україні. Про це Зеркаль заявила у вівторок, 4 червня, виступаючи під час слухань позову України проти Росії в Міжнародному суді (МС) ООН в Гаазі. Текст виступу Зеркаль опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Політика Росії щодо України спричинила порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму. Яких заходів вжила Росія? Чи запобігала Росія фінансуванню тероризму в Україні? Ні. Чи проводила розслідування? Ні. Чи надавала нам допомогу у пошуку злочинців? Ні", - зазначила Зеркаль. За її словами, Росія, відмовляючись визнати наявність судового спору між державами, "не зробила нічого аби запобігти російським посадовцям та іншим громадянам Росії продовжувати підтримувати тероризм в Україні".

Зеркаль також знову звинуватила РФ у спробах затягування процесу. Окрім того, вона звернула увагу на те, що російська сторона ігнорує попередні рішення суду щодо порушення Міжнародної конвенції про заборону будь-яких форм расової дискримінації в Криму. Тоді судді засудили переслідування кримських татар та заборону їхніх інституцій, а також обмеження прав українців Криму на освіту українською мовою. "Заборона Меджлісу залишається в силі, а україномовну освіту в Криму годі й шукати", - зазначила Зеркель.

Під час слухань 4 червня виступили також адвокати України, які представили аргументи Києва щодо належного подання позову та наявності юрисдикції в суду для його розгляду.

Як повідомлялося, на даному етапі суд розглядає питання юрисдикції, оскільки російська сторона заперечує, що МС ООН має повноваження для розгляду позову України проти Росії.

Нагадаємо, у січні 2017 року Україна подала позов проти РФ, звинувативши Росію в порушенні двох міжнародних конвенцій: