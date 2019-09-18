Україна в Мінську назвала умови реалізації "формули Штайнмаєра"

Україна назвала умови для проведення виборів у окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Умови озвучив представник України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кучма під час засідання групи в Мінську в середу, 18 вересня.

"Представник України в ТКГ зазначив, що українська сторона не має принципових заперечень по суті так званої формули Штайнмаєра про місцеві вибори", - повідомила на Facebook прес-секретарка Кучми Дарка Оліфер.

Утім, як повідомила Оліфер, реалізація "формули Штайнмаєра" можлива лише за умови виконання таких пунктів: цілковите припинення вогню; моніторинг Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на всій території України; виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки; розведення сил і засобів уздовж усієї лінії зіткнення; забезпечення роботи Центральної виборчої комісії України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів; встановлення контролю над непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, передбачених українським і міжнародним законодавством та Мінськими угодами.

Українська сторона також "підтвердила готовність до розведення сил і засобів у районі Золотого і Петрівського". Водночас російська сторона "заблокувала визначення можливої дати розведення - така позиція ставить під загрозу безпекову ситуацію на цих ділянках", ідеться в дописі Оліфер. Окрім того, члени ТКГ досягли "значного прогресу щодо взаємного одночасного звільнення утримуваних осіб" й обговорили відновлення мосту у Станиці Луганській.

Що таке "формула Штайнмаєра"

Так звана "формула Штайнмаєра" регулює набуття чинності особливого статусу ОРДЛО в день проведення там місцевих виборів. При цьому Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ має визнати ці вибори поведеними за демократичними стандартами, пояснив 18 вересня глава МЗС України Вадим Пристайко.

"Формула Штайнмаєра" - це політична частина, якій росіяни приділяють дуже багато уваги, намагаючись використовувати цей механізм, щоб насадити нам якусь структуру влади, яка враховувала б їх інтереси. Наше завдання - зробити так, щоб наша влада була однакова на всій території України", - зазначив Пристайко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV 17 вересня.