 Україна в Мінську назвала умови реалізації ″формули Штайнмаєра″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Україна в Мінську назвала умови реалізації "формули Штайнмаєра"

У Мінську завершилося засідання Тристоронньої контактної групи. Представник України Леонід Кучма назвав умови для проведення виборів на окупованому Донбасі за так званою "формулою Штайнмаєра".

Київ назвав умови для проведення виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Умови озвучив представник України у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кучма

Представник України у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кучма

Україна назвала умови для проведення виборів у окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Умови озвучив представник України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кучма під час засідання групи в Мінську в середу, 18 вересня.

"Представник України в ТКГ зазначив, що українська сторона не має принципових заперечень по суті так званої формули Штайнмаєра про місцеві вибори", - повідомила на Facebook прес-секретарка Кучми Дарка Оліфер.

Утім, як повідомила Оліфер, реалізація "формули Штайнмаєра" можлива лише за умови виконання таких пунктів: цілковите припинення вогню; моніторинг Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на всій території України; виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки; розведення сил і засобів уздовж усієї лінії зіткнення; забезпечення роботи Центральної виборчої комісії України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів; встановлення контролю над непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, передбачених українським і міжнародним законодавством та Мінськими угодами.

Українська сторона також "підтвердила готовність до розведення сил і засобів у районі Золотого і Петрівського". Водночас російська сторона "заблокувала визначення можливої дати розведення - така позиція ставить під загрозу безпекову ситуацію на цих ділянках", ідеться в дописі Оліфер. Окрім того, члени ТКГ досягли "значного прогресу щодо взаємного одночасного звільнення утримуваних осіб" й обговорили відновлення мосту у Станиці Луганській.

DW.COM

Закон про особливий статус ОРДЛО цілковито набуде чинності лише після того, як там відбудуться місцеві вибори й ОБСЄ їх визнає, заявив глава МЗС України Вадим Пристайко. Як організовуватимуть вибори, наразі невідомо. (18.09.2019)

Об'єднані сили почали підготовчі роботи із відведення військ по всій лінії розмежування на Донбасі. Однак все залежатиме від дзеркальних дій з протилежного боку, заявили у штабі. (18.09.2019)

Уряд України пропонує одночасно провести місцеві вибори у всій Україні разом з окупованими частинами Донбасу, заявив міністр закордонних справ країни Вадим Пристайко. (13.09.2019)

Що таке "формула Штайнмаєра"

Так звана "формула Штайнмаєра" регулює набуття чинності особливого статусу ОРДЛО в день проведення там місцевих виборів. При цьому Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ має визнати ці вибори поведеними за демократичними стандартами, пояснив 18 вересня глава МЗС України Вадим Пристайко.

"Формула Штайнмаєра" - це політична частина, якій росіяни приділяють дуже багато уваги, намагаючись використовувати цей механізм, щоб насадити нам якусь структуру влади, яка враховувала б їх інтереси. Наше завдання - зробити так, щоб наша влада була однакова на всій території України", - зазначив Пристайко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV 17 вересня.

Також за темою

Deutschland Berlin Wadym Pristaiko Vizeaußenminister der Ukraine

Пристайко розповів про місцеві вибори й особливий статус для ОРДЛО 18.09.2019

Закон про особливий статус ОРДЛО цілковито набуде чинності лише після того, як там відбудуться місцеві вибори й ОБСЄ їх визнає, заявив глава МЗС України Вадим Пристайко. Як організовуватимуть вибори, наразі невідомо.

Ukraine Donbass Stanyzia Luhanska Innenflüchtlinge

В Мінську домовилися про нове перемир'я для Донбасу 17.07.2019

Під час засідання ТКГ у Мінську сторони домовилися про досягнення перемир'я на Донбасі з 21 липня та зобов'язалися забезпечити безперешкодний доступ місії ОБСЄ по всій Україні.

Kiew Selenskij Briefing Trilaterale Kontaktgruppe

Коментар: Конфлікт на Донбасі - "зашморг" для президента Зеленського 05.07.2019

Брак чіткої стратегії повернення окупованого Донбасу під контроль України може позбавити Володимира Зеленського президентського майбутнього, вважає Сергій Руденко.

Реклама

Докладно

Коментар: Чому Путін може залишити Білорусь у спокої

Чому Путін може залишити Білорусь у спокої

Кремль, схоже, відмовляється від вирішення "проблеми 2024" за рахунок поглинання Білорусі, вважає Іван Преображенський.  

Будівля Кабінету міністрів України (КМУ)

Що відомо про проєкт бюджету на 2020 рік

Документ принципово не відрізняється від кошторисів попередників, але його подання може бути лише формальністю.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  