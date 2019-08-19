Україна вшанувала хвилиною мовчання пам'ять жертв голодоморів

У жалобних заходах біля Меморіалу пам'яті жертв голодоморів у Києві взяли участь президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук та інші офіційні особи й представники релігійних організацій.
Україна вшанувала в суботу, 23 листопада, хвилиною мовчання пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років, та голодоморів 1921-1922 і 1946-1947 років. У офіційних жалобних заходах біля Меморіалу пам'яті жертв голодоморів у Києві взяли участь президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, а також інші офіційні особи й представники релігійних організацій.
У рамках заходів з промовою виступив Володимир Зеленський. "Про це написано десятки книг і знято не один фільм. Але величезний обсяг фактів і доказів все одно не дає ні мозку, ні серцю відповіді на просте запитання: "За що?". Як взагалі може з'явиться думка винищити весь народ? Як можна забрати у людей останню крихту хліба, а з нею й останню крихту надії, що ти або хоча б твої діти доживуть до наступного ранку? " - сказав Зеленський, цитує агенція "Українські новини".
Після загальнонаціональної хвилини мовчання розпочалася всеукраїнська акція "Запали свічку!".
Дипломати США теж згадали жертв Голодомору
Тим часом пресслужба посольства США в Україні поширила відеозвернення тимчасового повіреного в Україні Вільяма Тейлора. У ньому Тейлор запевнив, що дипломати Сполучених Штатів "разом з народом України з сумом" згадують усіх загиблих унаслідок Голодомору 1932-1933 років.
Нагадаємо, 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Також Голодомор визнали геноцидом 15 іноземних держав.
4 жовтня 2018 року Сенат США ухвалив резолюцію, що визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом.
Резолюція Сенату США визнає Голодомор геноцидом, містить заклики поширювати інформацію щодо цієї трагедії та висловлює співчуття родинам, які постраждали від Голодомору. (04.10.2018)
Тамара Бедренко дитиною пережила Голодомор на Київщині. В інтерв'ю DW вона розповіла про те, що бачила на власні очі. (23.11.2019)
Петиційний комітет Бундестагу на відкритому засідання розглянув звернення щодо визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу. DW поговорила з членом комітету, депутатом від ХДС Арнольдом Фаатцем. (21.10.2019)