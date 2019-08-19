Україна вшанувала хвилиною мовчання пам'ять жертв голодоморів

Україна вшанувала в суботу, 23 листопада, хвилиною мовчання пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років, та голодоморів 1921-1922 і 1946-1947 років. У офіційних жалобних заходах біля Меморіалу пам'яті жертв голодоморів у Києві взяли участь президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, а також інші офіційні особи й представники релігійних організацій.

У рамках заходів з промовою виступив Володимир Зеленський. "Про це написано десятки книг і знято не один фільм. Але величезний обсяг фактів і доказів все одно не дає ні мозку, ні серцю відповіді на просте запитання: "За що?". Як взагалі може з'явиться думка винищити весь народ? Як можна забрати у людей останню крихту хліба, а з нею й останню крихту надії, що ти або хоча б твої діти доживуть до наступного ранку? " - сказав Зеленський, цитує агенція "Українські новини".

Після загальнонаціональної хвилини мовчання розпочалася всеукраїнська акція "Запали свічку!".

Дипломати США теж згадали жертв Голодомору

Тим часом пресслужба посольства США в Україні поширила відеозвернення тимчасового повіреного в Україні Вільяма Тейлора. У ньому Тейлор запевнив, що дипломати Сполучених Штатів "разом з народом України з сумом" згадують усіх загиблих унаслідок Голодомору 1932-1933 років.

Нагадаємо, 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Також Голодомор визнали геноцидом 15 іноземних держав.

4 жовтня 2018 року Сенат США ухвалив резолюцію, що визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом.