Україна витратила на боротьбу з коронавірусом майже два мільярди гривень

Україна витратила на боротьбу з епідемією коронавірусу 1,8 мільярда бюджетних коштів, починаючи з березня. Про це йдеться в повідомленні на сайті міністерства фінансів у середу, 6 травня.

За даними Державної казначейської служби України, з 1 березня по 29 квітня 2020 року коштом бюджетів усіх рівнів здійснено платежі на суму 1,8 мільярда гривень (455 мільйони гривень коштів держбюджету й 1,3 мільярда гривень коштів місцевих бюджетів).

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Зокрема, понад 640 мільйонів гривень було витрачено на медикаменти й медичні вироби. 552,8 мільйона гривень - на придбання медичного обладнання, 462,5 мільйона гривень - на медичні маски, антисептики й експрестести. 121,6 мільйона гривень витратили на послуги з надання нерегулярних пасажирських перевезень (організацію перевезення пацієнтів, хворих на коронавірус, медичних працівників, перевезення персоналу). 22,1 мільйона гривень спрямували на роботи з капітального ремонту об'єктів, 4,2 мільйона гривень - на харчування пацієнтів, хворих на коронавірус.

За останню добу в Україні зафіксували 487 нових випадків інфікування коронавірусом. Загальне число хворих на COVID-19 сягнуло 13 184.

Карантин у зв'язку з епідемією коронавірусу в Україні подовжено до 22 травня. Деякі обмеження уряд скасовує з 11 травня.