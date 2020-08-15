Україна викликає свого посла з Мінська для консультацій

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в понеділок, 17 серпня, ухвалив рішення викликати посла України в Білорусі Ігоря Кизима на консультації до Києва для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин у новій реальності, що склалася, та вироблення відповідних рішень з урахуванням усього комплексу факторів. Про це повідомиломіністерство закордонних справ України на своєму сайті та в Facebook.

"Ми вперше в історії вдаємося до такого кроку у відносинах з Білоруссю, і робимо це виключно через неприпустимі дії Мінська", - зазначив Кулеба. Він нагадав про те, що 14 серпня білоруська влада передала затриманих під Мінськом "вагнерівців" до Росії, попри наявність усіх правових та моральних підстав передати їх Україні. "Цей крок підірвав довіру між нашими країнами та завдав важкого удару нашим двостороннім відносинам", - заявив міністр.

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Він також сказав, що після цього білоруський президент Олександр Лукашенко неодноразово і абсолютно безпідставно звинувачував Україну у недружніх кроках проти Білорусі. За словами Кулеби, ці факти, а також розвиток подій у Білорусі, суспільство якої висловило вотум недовіри офіційним результатам виборів президента Білорусі, кардинально змінюють ситуацію в українсько-білоруських відносинах.

"Запевняю, що ми будемо жорстко захищати свої національні інтереси. При цьому виклик посла на консультації жодним чином не вплине на нашу здатність забезпечувати права та законні інтереси громадян України на території Білорусі", - сказав міністр. Він також нагадав, що у зв'язку із загостренням безпекової ситуації в Білорусі МЗС України вже рекомендувало утриматися від поїздок до цієї країни.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко в неділю, 16 серпня, виступаючи перед своїми прихильниками на мітингу на площі Незалежності в Мінську, перед Будинком уряду, заявив, що країни Балтії та Україна "наказують" провести в країні нові президентські вибори. Він категорично відкидає таку можливість.

"Танки і літаки в 15 хвилинах льоту від наших кордонів. Натівські війська брязкають гусеницями біля наших воріт. Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нам нові вибори. Як тільки ми підемо на поводу у них - ми зірвемося в штопор", - заявив Лукашенко.

Протести після виборів

Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. За офіційними результатами, Лукашенко, який обіймає посаду президента з 1994 року, переміг на виборах з великим відривом від інших кандидатів. Результати виборів викликали масові протести, які тривають досі.

Під час протестів було затримано близько семи тисяч осіб, згодом більшу частину з них звільнили. У сутичках з правоохоронцями кілька сотень людей постраждали, одна людина загинула на акції протесту, одна - після затримання. За інформацією ЗМІ, про місцеперебування десятків осіб, затриманих на акціях, досі нічого невідомо.

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З 13 серпня на білоруських підприємствах почалися мирні протести. 16 серпня пройшов найбільший мітинг противників Лукашенка. За оцінками ЗМІ, у ньому взяли участь кілька сотень тисяч людей. Вони підтримали вимогу відставки Олександра Лукашенка і проведення нових виборів у Білорусі.

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