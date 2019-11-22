"Українагейт": Конгрес США отримав аудіозаписи від клієнта Джуліані Льва Парнаса

Клієнт адвоката президента США Рудольфа Джуліані Лев Парнас надав комітету з розвідки Палати представників аудіо, відеозаписи і фотографії, які містять дані щодо зусиль США переконати уряд України розпочати розслідування проти колишнього віце-президента Джо Байдена, повідомляє у понеділок, 25 листопада, американський телеканал ABC News з посиланням на кілька джерел.

Парнас надав записи на виконання повістки, що надійшла йому від Конгресу. Зазначається, що серед іншого комітет з розвідки Палати представників отримав низку документів англійською та українською мовами. Деякі матеріали містять обговорення між Джуліані і президентом США Дональдом Трампом. Однак, повідомили джерела телеканалу, частину документів, що вимагали у Конгресі, вже передали федеральним слідчим в Південному окрузі Нью-Йорка, тому їх не можна було надати конгресменам. "Ми видали повістки містеру Парнасу і містеру Фруману, щоб вони надали нам записи. Ми хотіли б, щоб вони повністю виконали ці повістки", - заявив раніше CNN голова комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф.

Як пише агенція "Українські новини", адвокат Парнаса Джозеф Бонді 24 листопада заявив про готовність свого клієнта виконати вимоги повістки Конгресу та надати комітету з розвідки Палати представників "правдиву і важливу інформацію, яка сприятиме правосуддю, а не перешкоджатиме йому".

На початку жовтня правоохоронці затримали Парнаса разом з іншим бізнесменом Ігорем Фруманом через нібито незаконне фінансування виборчих кампаній у США. ЗМІ називають їх близькими до Рудольфа Джуліані і зазначають, що уродженці СРСР вели переговори між президентом США Дональдом Трампом і українською владою. Зокрема, саме вони намагалися домогтися зміни посла США в Україні, а також вплинути на розслідування Києвом щодо віцепрезидента США Джо Байдена.

Нагадаємо, у США триває так званий "український скандал", спричинений телефонною розмовою президента США і його українського колеги Володимира Зеленського 25 липня. Трампу закидають, що він намагався змусити Київ розпочати розслідування стосовно сина його потенційного суперника на президентських виборах у 2020 році Джозефа Байдена - Хантера. З цією метою було заморожено надання Києву виділеної військової допомоги. У зв'язку з цим в Конгресі тривають слухання у рамках розслідування щодо можливої процедури імпічменту Трампа.