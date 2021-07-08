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Укравтодор

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Укравтодор".

Державне агентство автомобільних доріг України - Укравтодор - спеціалізується на розвитку мережі автомобільних доріг. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський проти далекобійників: чому всі бояться жовтня? (08.07.2021) 08.07.2021

Війні з далекобійниками, яких президент Зеленський рік тому назвав "засранцями", ще не кінець. З жовтня набуде чинності закон про посилення габаритно-вагового контролю фур. Що він передбачає? І які результати першого року боротьби з далекобійниками-порушниками?

Пів століття без капремонту, або Чому в Україні обвалюються мости

Пів століття без капремонту, або Чому в Україні обвалюються мости 05.05.2021

Міст, який обвалився на автодорозі між Львовом та Луцьком, збудований у 1960-их роках і жодного разу капітально не ремонтувався. Мостів, які потребують термінового ремонту, в країні майже тисяча.
На дорозі Львів-Луцьк обвалився міст

На дорозі Львів-Луцьк обвалився міст 04.05.2021

Міст на автодорозі, що з'єднує Львів та Луцьк, обвалився міст. При цьому, як зазначає поліція, ніхто не постраждав.
Велике будівництво: скільки доріг насправді збудував Зеленський (відео)

"Велике будівництво": скільки доріг насправді збудував Зеленський (відео) 19.01.2021

І Володимир Зеленський зі своїм "Великим будівництвом", і його попередник Петро Порошенко приписують собі рекордні обсяги ремонту доріг. Обидва - майже по 4 тисячі доріг протягом року. Як маніпулюють цифрами політики?

"Велике будівництво": як Зеленський і Порошенко "міряються" дорогами (19.01.2021) 19.01.2021

І Володимир Зеленський зі своїм "Великим будівництвом", і його попередник Петро Порошенко приписують собі рекордні обсяги ремонту доріг. Обидва - майже по 4 тисячі зроблених доріг протягом року. Як маніпулюють цифрами політики?

Піар на грошах COVID-фонду: як Зеленський і друзі Коломойського дороги будують

Піар на грошах COVID-фонду: як Зеленський і друзі Коломойського дороги будують 25.11.2020

Поки українці сперечаються, чи варто було скеровувати 35 мільярдів з COVID-фонду на дороги, на них піариться не лише президент, але й соратники його колишнього бізнес-партнера Ігоря Коломойського.
Банкова вже запевняє, що гроші з COVID-фонду на дороги ніхто не витрачав

Банкова вже запевняє, що гроші з COVID-фонду на дороги ніхто не витрачав 20.11.2020

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко стверджує, що коштів із COVID-фонду на будівництво доріг ніхто не спрямовував. Він запевняє, що у фонді боротьби з коронавірусом гроші є.
Німецький ваговий контроль для фур: як ловлять та штрафують далекобійників (відео)

Німецький ваговий контроль для фур: як ловлять та штрафують далекобійників (відео) 21.08.2020

Володимир Зеленський доручив СБУ контролювати вагу фур. А хто і як ловить далекобійників і перевантажені фури в Німеччині? Які штрафи і вимоги до водіїв вантажівок?

Далекобійники і ваговий контроль у Німеччині: як ловлять і штрафують фури (21.08.2020) 21.08.2020

Володимир Зеленський доручив СБУ контролювати вагу фур. А хто і як ловить далекобійників і перевантажені фури в Німеччині? Які штрафи і вимоги до водіїв вантажівок?

Бетон проти асфальту: які дороги кращі (відео)

Бетон проти асфальту: які дороги кращі (відео) 17.08.2020

Бетонні дороги служать втричі довше, ніж асфальтні. Попри це більшість автошляхів будують саме з асфальту. Чому так? Які переваги і недоліки бетонних доріг? Як їх будуть у Німеччині і коли їх стане більше в Україні?

Бетон проти асфальту: які дороги кращі (14.08.2020) 14.08.2020

Бетонні дороги служать до 30 років - це втричі довше, ніж асфальтні. Тим не менше все одно більшість автошляхів будують саме з асфальту. Чому так? Які переваги і недоліки бетонних доріг? Як їх будуть у Німеччині і коли їх стане більше в Україні?

Зеленський, мери і мости: де гроші на капремонт (24.07.2020) 24.07.2020

Кожен п’ятий міст в Україні - в аварійному стані. Загалом понад 100 мостів закриті для руху. Президент Зеленський і мери, від Кличка до Філатова, обіцяють вирішити цю проблему. Чому це не вдається і що потрібно для належного капремонту мостів?
У Польщі взяли під варту ексглаву Укравтодору Славоміра Новака

У Польщі взяли під варту ексглаву "Укравтодору" Славоміра Новака 22.07.2020

Правоохоронні органи України і Польщі підозрюють Славоміра Новака в отриманні неправомірної вигоди в обмін на сприяння низці українських фірм-підрядників.

Справа Новака: шок в Україні, політичний скандал у Польщі

Справа Новака: шок в Україні, політичний скандал у Польщі 20.07.2020

Затримання у Польщі екс-керівника "Укравтодору" за підозрою у корупції - несподіваний поворот у кар'єрі Славоміра Новака, який в Україні має репутацію реформатора. На батьківщині поляка розгорається політичний скандал.
У Польщі затримали ексглаву Укравтодору Славоміра Новака

У Польщі затримали ексглаву "Укравтодору" Славоміра Новака 20.07.2020

У Польщі затримали ексглаву "Укравтодору" Славоміра Новака, його звинувачують у корупції та керівництві злочинною групою.
Зеленський проти далекобійників: спецоперація проти перевантажених фур (відео)

Зеленський проти далекобійників: спецоперація проти перевантажених фур (відео) 26.06.2020

Водії фур, які нехтують ваговими правилами, "засранці", сказав Володимир Зеленський. DW перевірила, як саме Укртрансбезпека і Укравтодор хочуть боротися за збереження доріг.
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