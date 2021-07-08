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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Укравтодор".
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Війні з далекобійниками, яких президент Зеленський рік тому назвав "засранцями", ще не кінець. З жовтня набуде чинності закон про посилення габаритно-вагового контролю фур. Що він передбачає? І які результати першого року боротьби з далекобійниками-порушниками?
І Володимир Зеленський зі своїм "Великим будівництвом", і його попередник Петро Порошенко приписують собі рекордні обсяги ремонту доріг. Обидва - майже по 4 тисячі доріг протягом року. Як маніпулюють цифрами політики?
І Володимир Зеленський зі своїм "Великим будівництвом", і його попередник Петро Порошенко приписують собі рекордні обсяги ремонту доріг. Обидва - майже по 4 тисячі зроблених доріг протягом року. Як маніпулюють цифрами політики?
Бетонні дороги служать до 30 років - це втричі довше, ніж асфальтні. Тим не менше все одно більшість автошляхів будують саме з асфальту. Чому так? Які переваги і недоліки бетонних доріг? Як їх будуть у Німеччині і коли їх стане більше в Україні?
Кожен п’ятий міст в Україні - в аварійному стані. Загалом понад 100 мостів закриті для руху. Президент Зеленський і мери, від Кличка до Філатова, обіцяють вирішити цю проблему. Чому це не вдається і що потрібно для належного капремонту мостів?