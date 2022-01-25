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Узбекистан є країною в Центральній Азії з населенням понад 32 мільйона осіб. Узбекистан є президентською республікою. Столиця Узбекистану - місто Ташкент. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.