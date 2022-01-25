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Узбекистан

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Узбекистан".

Узбекистан є країною в Центральній Азії з населенням понад 32 мільйона осіб. Узбекистан є президентською республікою. Столиця Узбекистану - місто Ташкент. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У країнах Центральної Азії масштабні відключення електроенергії

У країнах Центральної Азії масштабні відключення електроенергії 25.01.2022

Хвиля відключень електроенергії накрила столиці Казахстану, Киргизстану й Узбекистану, та поширилася на інші міста. Збій стався у всьому енергокільці в Центральній Азії.
Шавката Мірзійоєва переобрано президентом Узбекистану

Шавката Мірзійоєва переобрано президентом Узбекистану 25.10.2021

Шавкат Мірзійоєв керуватиме Узбекистаном ще п'ять років - він переміг на виборах за підтримки абсолютної більшості виборців. Міжнародні спостерігачі констатували фактичну відсутність конкуренції на виборах.
В Узбекистані обирають президента: явки вже достатньо для визнання виборів

В Узбекистані обирають президента: явки вже достатньо для визнання виборів 24.10.2021

Головним претендентом на перемогу на виборах є чинний президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв. Загалом у виборах беруть участь п'ятеро кандидатів і кандидаток.
Узбекистан хоче допомогти Німеччині евакуювати людей з Афганістану

Узбекистан хоче допомогти Німеччині евакуювати людей з Афганістану 30.08.2021

Ташкент пообіцяв Берліну допомогти з транзитом евакуйованих людей з Афганістану до Німеччини, повідомив глава МЗС ФРН Гайко Маас.
Узбекистан спростував свою заяву про втечу в країну афганських військових

Узбекистан спростував свою заяву про втечу в країну афганських військових 17.08.2021

Заява про нібито втечу півтисячі афганських військових до Узбекистану на десятках літаків та гелікоптерів не базувалася "на офіційній перевіреній інформації влади", повідомила Генпрокуратура країни.
Сотні афганських військових втекли до Узбекистану літаками

Сотні афганських військових втекли до Узбекистану літаками 16.08.2021

Багато афганських військових літаками та пішки втекли до Узбекистану та Таджикистану. При спробі перетину кордону один афганський літак збили узбецькі сили ППО.
Обвинувачений у новорічному теракті в Туреччині отримав 40 довічних термінів

Обвинувачений у новорічному теракті в Туреччині отримав 40 довічних термінів 07.09.2020

Напад на стамбульський клуб Reina в 2017 році забрав життя 39 осіб. Обвинувачений у теракті виходець з Узбекистану Абдулгадір Машарипов засуджений до 40 довічних термінів ув'язнення без права на дострокове звільнення.
Green Deal: ЄС робить ставку на Україну та Росію

Green Deal: ЄС робить ставку на Україну та Росію 22.07.2020

Перехід на відновлювану енергію вимагатиме від ЄС нової геополітики. У список 12-ти майбутніх ключових партнерів експерти SWP у Берліні включили Україну, Казахстан і Узбекистан.
В Узбекистані почалися судові слухання у справі Карімової

В Узбекистані почалися судові слухання у справі Карімової 08.01.2020

У Ташкенті у справі дочки експрезидента Узбекистану Гульнари Карімової розпочалися судові слухання. Суд триває у закритому режимі.
У парламенті Узбекистану не буде опозиції

У парламенті Узбекистану не буде опозиції 23.12.2019

Найбільшу кількість місць у Законодавчій палаті парламенту отримав "Рух підприємців і ділових людей - Ліберально-демократична партія Узбекистану". Спостерігачі заявляють про порушення на виборах.
В Узбекистані тривають парламентські та місцеві вибори

В Узбекистані тривають парламентські та місцеві вибори 22.12.2019

Парламентські вибори в Узбекистані відбуваються на тлі заяв про підтримку чинного президента від усіх п'яти партій, що беруть участь у перегонах.

Як Гітлер опинився на етикетці італійського вина - "Європа у фокусі" (09.12.2019) 10.12.2019

Франція: як "Мулен Руж" торгує міфом про розпусність. Великобританія: чому однопартійці мають зуб на Бориса Джонсона. Швеція: хто вчиняє бомбові атаки на півдні країни. Італія: що Гітлер та популярне вино мають спільного. Росія: як прибиральниця з Узбекистану стала модною діджейкою.

Як Гітлер опинився на етикетці італійського вина - Європа у фокусі (відео)

Як Гітлер опинився на етикетці італійського вина - "Європа у фокусі" (відео) 09.12.2019

Як паризький "Мулен Руж" торгує міфом про розпусність. Чому однопартійці мають зуб на британського прем'єра Джонсона. Хто вчиняє бомбові атаки на півдні Швеції. Як прибиральниця з Узбекистану стала модною діджейкою.
Напад на прикордонний пост у Таджикистані: 17 загиблих

Напад на прикордонний пост у Таджикистані: 17 загиблих 06.11.2019

В результаті нападу на прикордонний пост в Таджикистані загинули щонайменше 17 людей, більшість з яких нападники, заявили таджицькі чиновники.
Швейцарія поверне Узбекистану 130 мільйонів франків з коштів доньки експрезидента

Швейцарія поверне Узбекистану 130 мільйонів франків з коштів доньки експрезидента 24.06.2019

У рамках розслідування щодо відмивання коштів оточенням доньки колишнього президента Узбекистану Гульнари Карімової прокуратура Швейцарії стягнула 130 мільйонів швейцарських франків.

У Казахстані 52 людини загинули в пожежі автобуса

У Казахстані 52 людини загинули в пожежі автобуса 18.01.2018

На заході Казахстану загорівся автобус марки "Ікарус". Загинули 52 людини, п’ятьом вдалося вибратися. Загиблі - громадяни Узбекистану.
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