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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Узбекистан".
Узбекистан є країною в Центральній Азії з населенням понад 32 мільйона осіб. Узбекистан є президентською республікою. Столиця Узбекистану - місто Ташкент. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Напад на стамбульський клуб Reina в 2017 році забрав життя 39 осіб. Обвинувачений у теракті виходець з Узбекистану Абдулгадір Машарипов засуджений до 40 довічних термінів ув'язнення без права на дострокове звільнення.
Франція: як "Мулен Руж" торгує міфом про розпусність. Великобританія: чому однопартійці мають зуб на Бориса Джонсона. Швеція: хто вчиняє бомбові атаки на півдні країни. Італія: що Гітлер та популярне вино мають спільного. Росія: як прибиральниця з Узбекистану стала модною діджейкою.
Як паризький "Мулен Руж" торгує міфом про розпусність. Чому однопартійці мають зуб на британського прем'єра Джонсона. Хто вчиняє бомбові атаки на півдні Швеції. Як прибиральниця з Узбекистану стала модною діджейкою.