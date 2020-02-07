Угорщина пояснила, коли припинить блокувати українське питання в НАТО

Угорщина хоче закрити всі дискусії, пов'язані з українськими законами про освіту і про мову, а також досягнути з цих питань такого рішення, яке буде прийнятним і для угорців на Закарпатті. Про це заявив міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сіярто в п'ятницю, 29 червня, на пресконференції у Будапешті після переговорів із главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Угорський міністр вказав також на важливість продовження діалогу між країнами. "Дуже важливо, щоб ми тримали відкритими всі канали діалогу. Це безперечно. Всі домовленості, яких було досягнуто, виконуватимуться", - сказав Сіярто, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, Угорщина не прагне підтримувати блокування українського питання в НАТО і робить це лише з метою досягнення домовленостей.

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Як зазначив Сіярто, Будапешт дуже очікує, коли угорці Закарпаття скажуть, що у питанні освіти та у законодавстві про використання угорської мови все в порядку. "Тоді ми вже не блокуватимемо те, що блокуємо у зв'язку з НАТО. Ми ще не досягли цього етапу, але сьогодні ми отримали пропозицію, проект рішення, щоб ми затвердили спільну декларацію, яка покаже нам шлях майбутньої співпраці", - пояснив Сіярто.

За його словами, він і Кулеба домовилися, що в червні всі міжурядові комісії країн - економічна, з захисту нацменшин і комісія з питань освіти - працюватимуть і розроблять рішення, які зможуть прийняти угорці Закарпаття і які задовольняли б вимоги, важливі для українського уряду.

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У свою чергу глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна розраховує на те, що повноцінну підтримку Будапештом Києва в НАТО буде відновлено. Кулеба зазначив, що немає жодних об'єктивних підстав для того, щоб між Україною та Угорщиною існували якісь істотні проблеми.

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"Ми маємо перегорнути цю сторінку, ми повинні знайти всі рішення, вигідні нашим країнам, і надалі підтримувати одне одного в усіх можливих форматах. Ми розраховуємо на те, що буде відновлено повноцінну підтримку Угорщиною України в НАТО", - сказав Кулеба.

За словами міністра, Угорщина завжди може розраховувати на підтримку її ініціатив у Центральній Європі з боку України. "І ми налаштовані працювати на результат, на позитивний результат, коли обидві наші країни виграватимуть від співпраці, а не програватимуть від конфронтації", - наголосив Кулеба.