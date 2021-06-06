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Угорці в Україні - угорська національна меншина на території України. На території України, згідно з переписом 2001 року нараховується 156000 угорців. Більшість угорської національної меншини проживає компактно в Закарпатській області на території, що межує з Угорщиною. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.