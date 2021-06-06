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Угорці в Україні

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "угорці в Україні".

Угорці в Україні - угорська національна меншина на території України. На території України, згідно з переписом 2001 року нараховується 156000 угорців. Більшість угорської національної меншини проживає компактно в Закарпатській області на території, що межує з Угорщиною. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Шмигаль назвав країни, які погодилися визнати українські сертифікати вакцинації

Шмигаль назвав країни, які погодилися визнати українські сертифікати вакцинації 06.06.2021

Угорщина, Молдова і Туреччина визнають українські сертифікати вакцинації, повідомив Денис Шмигаль. Також Київ досягнув домовленості з Грузією, заявив прем'єр України.
СБУ: Викрито трьох осіб, які поширювали антиугорські листівки на Закарпатті

СБУ: Викрито трьох осіб, які поширювали антиугорські листівки на Закарпатті 09.05.2021

У Службі безпеки України повідомили, що викрили підозрюваних, які на замовлення Росії поширювали антиугорські листівки на Закарпатті.
Кулеба вважає спекуляцією твердження про залякування угорців на Закарпатті

Кулеба вважає спекуляцією твердження про залякування угорців на Закарпатті 01.12.2020

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав безпідставною спекуляцією твердження про нібито "залякування" угорців на Закарпатті.
Київ вручив послу Угорщини ноту протесту за агітацію у день виборів

Київ вручив послу Угорщини ноту протесту за агітацію у день виборів 26.10.2020

Нота протесту послу Угорщини вручена у зв'язку з агітацією угорських чиновників на користь однієї з партій на місцевих виборах на Закарпатті.
Угорщина пояснила, коли припинить блокувати українське питання в НАТО

Угорщина пояснила, коли припинить блокувати українське питання в НАТО 29.05.2020

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт припинить блокувати українське питання в НАТО після вирішення питання освіти та використання мови угорською меншиною в Україні.
Теракти в Ужгороді: задум замовників провалився

Теракти в Ужгороді: задум замовників провалився 11.02.2019

Два теракти упродовж місяця. Рік тому в Ужгороді було здійснено напади на офіс товариства угорської культури. Чи вірять місцеві угорці в "російській слід" та чи почуваються у безпеці?
Угорщина пропонує Україні укласти угоду про захист нацменшин

Угорщина пропонує Україні укласти угоду про захист нацменшин 24.10.2018

Будапешт пропонує Києву укласти угоду щодо захисту національних меншин. "Довіра між двома країнами має бути відновлена", - наголошує голова МЗС Угорщини Петер Сіярто.
Угорські паспорти на Закарпатті: Київ вишле консула Угорщини

Угорські паспорти на Закарпатті: Київ вишле консула Угорщини 20.09.2018

Київ відреагував на відео з мережі, де йдеться про видачу угорських паспортів українцям у Береговому. Глава МЗС обіцяє реакцію на найвищому рівні.
Будапешт висунув вимоги до українського закону про освіту

Будапешт висунув вимоги до українського закону про освіту 22.06.2018

Угорщина продовжує чинити тиск на Україну через закон про освіту. Після урядових консультацій на Закарпатті угорський глава МЗС заявив про нові очікування від Києва.

Експертка РЄ: Угорці в Україні пишаються, що не знають української

Експертка РЄ: Угорці в Україні пишаються, що не знають української 19.06.2018

Чи існує ідеальна модель співіснування державної мови і мов нацменшин і чому європейські експерти з пересторогою ставляться до українського закону про освіту, DW розповіла експертка Ради Європи Весна Крніч-Гротіч.
Київ-Будапешту: Україна платить високу ціну за місце в Європі

Київ-Будапешту: Україна платить високу ціну за місце в Європі 10.10.2017

МЗС України висловило здивування заявою угорського міністра Петера Сіярто. Українські міністри Лілія Гриневич та Павло Клімкін готові обговорити новий український закон "Про освіту" з угорськими колегами .
Європейські ЗМІ про український закон про освіту: Путін може подякувати Орбану

Європейські ЗМІ про український закон про освіту: Путін може подякувати Орбану 27.09.2017

Суперечку між Україною та Угорщиною, а також іншими європейськими партнерами не оминули увагою європейські журналісти. DW пропонує огляд коментарів європейської преси.
Коментар: Помилка України з новим законом про освіту

Коментар: Помилка України з новим законом про освіту 15.09.2017

Порошенку варто накласти вето на новий закон про освіту. Його формулювання викликають побоювання, що мови нацменшин будуть витіснені зі шкіл України, вважає оглядач FAZ Райнгард Фезер.
Освітні суперечки: національні меншини проти української?

Освітні суперечки: національні меншини проти української? 11.09.2017

Ухвалений в Україні закон "Про освіту" обурив представників нацменшин України. Їх підтримали дипломатичні відомства Угорщини, Румунії і Польщі. Чому саме - розібралася кореспондентка DW.
ЗМІ: Угорщина погрожує відмовитися від підтримки України на міжнародній арені через освітній закон

ЗМІ: Угорщина погрожує відмовитися від підтримки України на міжнародній арені через освітній закон 10.09.2017

Через нещодавно схвалений в Україні закон про освіту в МЗС Угорщини отримали розпорядження припинити підтримку українських ініціатив у міжнародних організаціях. Будапешт збирається порушувати питання в ООН та ОБСЄ.
Орбан наполягає на автономії для угорців в Україні

Орбан наполягає на автономії для угорців в Україні 17.05.2014

Попри критику з України та Польщі, прем´єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову заявив, що угорській меншині в Україні потрібні автономія та подвійне громадянство.
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