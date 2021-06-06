Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "угорці в Україні".
Угорці в Україні - угорська національна меншина на території України. На території України, згідно з переписом 2001 року нараховується 156000 угорців. Більшість угорської національної меншини проживає компактно в Закарпатській області на території, що межує з Угорщиною. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Через нещодавно схвалений в Україні закон про освіту в МЗС Угорщини отримали розпорядження припинити підтримку українських ініціатив у міжнародних організаціях. Будапешт збирається порушувати питання в ООН та ОБСЄ.