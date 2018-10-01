 Угода щодо зміни назви Македонії: що тепер? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 01.10.2018

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Політика й суспільство

Угода щодо зміни назви Македонії: що тепер?

Більшість македонців підтримали зміну назви країни на референдумі, але його результат підірвала низька явка. Попри це прем'єр-міністр Зоран Заєв вирішив рухатись далі. Якими можуть бути наступні кроки?

Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв

Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв

Що означає результат недільного референдуму

На референдумі у неділю, 30 вересня, громадяни мали вирішити, чи змінювати назву Македонії на Республіку Північна Македонія згідно з угодою, досягнутою з Грецією. Голосування мало рекомендаційний характер, однак воно не показало переконливого результату. За зміну назви проголосували приблизно 90 відсотків виборців, але явка склала менше необхідних 50 відсотків, що стало підставою для визнання результатів референдуму недійсними. Втім, прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв зазначив, що ці результати є достатньою ознакою підтримки виборців для того, щоб він продовжував тримати курс на здійснення угоди.

Ціна питання - членство Македонії в НАТО та Євросоюзі. Адже Греція виступала проти вступу Македонії у ці об'єднання під її нинішньою назвою, яку багато греків вважають своєю античною спадщиною, а тому - узурпованою македонцями. 

Які проблеми стоять перед Заєвим

Рішення про перейменування Македонії має схвалити парламент країни. Оскільки Заєв та його коаліційні партнери з меншини етнічних албанців не мають дві третини голосів, необхідних для внесення змін у Конституцію щодо назви країни, їм потрібна підтримка від опозиційної націоналістичної партії VMRO DPMN, яка поки що її відхилила.

"Тепер депутати зобов'язані зробити Македонію кращим місцем для всіх нас", - заявив журналістам у неділю Заєв.

Підтримка ж з боку VMRO DPMN видається малоймовірною. Партія розкритикувала результати референдуму, заявила, що через низьку явку голосування було "глибоко невдалим", а уряд "втратив легітимність".

Заєв обіціяє продовжити роботу над угодою попри результати референдуму

Заєв обіціяє продовжити роботу над угодою попри результати референдуму

Що станеться, якщо парламент проголосує проти 

Заєв заявив, що він оголосить дострокові вибори, якщо не зможе отримати підтримку у парламенті. Тоді вони відбудуться уже у грудні, тобто лише через два роки після останніх чергових.

Питання про те, чи підтримає угоду щодо зміни назви країни новий уряд країни, залишається відкритим.

Що станеться, якщо парламент Македонії схвалить зміну назви

Якщо угода буде схвалена  у Македонії, вона потребуватиме схвалення в грецькому парламенті. Однак і там є її затяті критики - правопопулістський партнер грецького прем'єра Алексіса Ципраса по коаліції Панос Камменос, який очолює партію "Незалежні греки", погрожує залишити уряд через цю угоду.

Багато греків бояться, що угода зі зміни назви Македонії призведе до того, що Скоп'є претендуватиме на їхню культурну спадщину. Але якщо угоду не підтримає грецький парламент, це означатиме нездатність вийти з 27-річного глухого кута і серйозний удар Ципрасу, який підписав угоду з Заєвим у червні.

Заєв (л) та Ципрас підписали історичну угоду в червні

Заєв (л) та Ципрас підписали історичну угоду в червні

Що відбудеться, якщо обидві парламенти схвалять угоду

Переговори про вступ Македонії до Євросоюзу планується розпочати наступного року, якщо ухвалена угода набуде чинності. Спостерігачі заявляють, що рух у напрямку ЄС послабить серед іншого міжетнічну напруженість у Македонії. При цьому албанська меншина в країні загалом сприяє налагодженню більш тісних зв'язків із Заходом.

ЄС вже закликав усі сторони поважати результат недільного референдуму. НАТО направив до Македонії запрошення приєднатися до Альянсу, очікуючи схвалення угоди з Грецією. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у Twitter, що це була історична можливість та додав, що "двері НАТО відкриті".

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На Заході привітали результати референдуму в Македонії

На Заході привітали результати референдуму в Македонії, де, попри низьку явку, виборці підтримали зміну назви та євроінтеграцію країни. (01.10.2018)  

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Докладно

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