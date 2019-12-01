 Убивство хлопчика в Києві: поліція назвала можливі причини стрілянини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.12.2019

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Убивство хлопчика в Києві: поліція назвала можливі причини стрілянини

Причинами обстрілу автомобіля депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва в Києві могли бути побутові проблеми, його господарська та професійна діяльність, припускають у Нацполіції.

Підозрювані в убивстві дитини в Києві

У поліції кажуть, що затримали двох підозрюваних віком 18 та 19 років

Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив про можливі мотиви  скоєного напередодні ввечері в Києві нападу на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва, внаслідок якого загинув його трирічний син. Під час проведеної у понеділок, 2 грудня, пресконференції Клименко розповів, що правоохоронці розглядають наступні версії мотивів скоєння злочину: побутові проблеми, господарську та професійну діяльність Соболєва.

Начальник столичного управління поліції Андрій Крищенко додав, що "фінансово-економічна діяльність" Соболєва як причина пострілу є однією з версій, повідомляє агенція новин "Інтерфакс-Україна". При цьому він зазначив, що "наразі не проводиться перевірка на зв'язок потерпілого з терористами", а відразу після скоєння злочину Соболєву було надано поліцейський супровід.

Затримані підозрювані - молоді люди

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З затриманими, які напередодні стріляли в машину депутата Київської облради і вбили його трирічного сина, проводять слідчі дії, повідомили в МВС України. (02.12.2019)

У результаті стрілянини в коледжі російського міста Благовєщенська загинули двоє людей. Ще троє поранені. (14.11.2019)

У центрі Києва невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover, в якому перебувала також трирічна дитина. Від отриманого вогнепального поранення хлопчик згодом помер. Поліція веде розшук нападника. (01.12.2019)

Крищенко також повідомив, що двоє затриманих підозрюваних у скоєнні злочину - молоді люди віком 18 та 19 років. Поліції також вдалося знайти зброю, з якої було скоєно вбивство. Андрій Крищенко додав, що зловмисники стріляли з карабіна калібру 7,62 міліметра.

Голова Нацполіції Клименко розповів, що в пошуку злочинців стала в пригоді балістична експертиза. "Після того як ми встановили траєкторію польоту кулі, ми змогли визначитися, приблизно, з якої будівлі велася стрілянина, і після того вийшли на виконавців злочину", - зазначив Клименко.

За даними українських ЗМІ, затримані брали участь у бойових діях на Донбасі у складі "Правого сектора".

Нагадаємо, ввечері 1 грудня на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської в Києві було здійснено постріл по автомобілю Range Rover. За даними Нацполіції Києва, зловмисник цілився в чоловіка в автомобілі, але влучив у трирічного хлопчика, котрий на момент нападу також перебував у салоні машини і згодом помер. Скоєний злочин слідчі кваліфікують як умисне вбивство. 

Згодом з'ясувалося, що автомобіль належав депутату Київської облради, ресторатору В'ячеславу Соболєву. Пізніше сам Соболєв телефоном підтвердив, що перебував за кермом Range Rover, а загиблий - його син. Автомобіль обстріляли, коли той від'їхав від ресторану Mario, власником якого є Соболєв.

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DW.COM

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